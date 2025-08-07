En vivo Radio La Red
Trends
LOS ASTROS

Astrología: estos 3 signos chocan con la realidad hoy (y podrían explotar)

Marte choca con Saturno y el deseo se frena. ¿Estás frustrado o aprendiendo a poner límites?. Todo esto dice la astrología sobre vos.

Marte y Saturno se enfrentan: cuando el deseo no basta

Marte y Saturno se enfrentan: cuando el deseo no basta, hay que sostener. Foto: Astrología/Ideogram

¿Por qué me siento trabado, molesto o al borde del estallido? Porque Marte (acción) se enfrenta con Saturno (límite). Y eso, traducido a lo humano, se siente como querer hacer todo y no poder con nada. Como querer gritar y tener que morderte la lengua. Como tener el deseo, pero no la vía. Es frustrante. Pero también puede ser clarificador.

Hoy podés sentirte atrapado. O en una lucha interna entre lo que querés y lo que “debés”. Pero antes de enojarte con el mundo, preguntate: ¿Esto que me frena es realmente un obstáculo… o una señal de que necesito planear mejor? Marte quiere ya. Saturno dice “no tan rápido”. El equilibrio está en escucharte, sin estallar.

Astrología: “Elegir cuándo actuar también es valentía”

Hay veces que hay que frenar. No como castigo, sino como táctica.

No todo impulso necesita ejecutarse ya.

Y lo que hoy parece un freno, puede ser una estrategia que mañana agradezcas.

Frustración o estrategia: el límite también puede ser guía. Foto: Astrología/Ideogram.

¿Qué signos sienten más esta tensión?

Aries

Estás irritado. Querés avanzar. Pero este “no ahora” te está enseñando algo clave.

Cáncer

Te exigen más de lo que podés dar. Ojo con sobrecargarte. Decir que no también es amor propio.

Capricornio

Tu propio regente (Saturno) te pone a prueba. Pero lo que construyas hoy va a durar.

Preguntas frecuentes

¿Por qué me siento tan frustrado hoy?

Porque Marte quiere actuar y Saturno frena. Esa tensión se vive internamente y puede explotar hacia afuera.

¿Qué hago si estoy muy irritado?

Descargá de forma física o creativa. No te lo guardes, pero tampoco lo proyectes.

¿Es un mal día para decisiones importantes?

Mejor para pensar que para actuar. Lo que hoy parece urgente, mañana puede verse distinto.

