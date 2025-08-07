Astrología: estos 3 signos chocan con la realidad hoy (y podrían explotar)

Y lo que hoy parece un freno, puede ser una estrategia que mañana agradezcas.
image
Frustración o estrategia: el límite también puede ser guía. Foto: Astrología/Ideogram.
¿Qué signos sienten más esta tensión?
Aries
Estás irritado. Querés avanzar. Pero este “no ahora” te está enseñando algo clave.
Cáncer
Te exigen más de lo que podés dar. Ojo con sobrecargarte. Decir que no también es amor propio.
Capricornio
Tu propio regente (Saturno) te pone a prueba. Pero lo que construyas hoy va a durar.
Preguntas frecuentes
¿Por qué me siento tan frustrado hoy?
Porque Marte quiere actuar y Saturno frena. Esa tensión se vive internamente y puede explotar hacia afuera.
¿Qué hago si estoy muy irritado?
Descargá de forma física o creativa. No te lo guardes, pero tampoco lo proyectes.
¿Es un mal día para decisiones importantes?
Mejor para pensar que para actuar. Lo que hoy parece urgente, mañana puede verse distinto.