WhatsApp: cómo escuchar un audio antes de enviarlo

El nuevo cambio para los audios de WhatsApp

Cabe destacar que esta función puede aplicarse tanto en dispositivos Android como iOS y sin la necesidad de descargar una aplicación externa al servicio de mensajería.

Teniendo en cuenta esto, se deben seguir una serie de simples pasos:

Abrir WhatsApp.

Entrar a la conversación donde se desea enviar un audio.

Clickear el icono en forma de micrófono, en la zona inferior derecha, para comenzar a grabar la nota de voz.

Mantener pulsado y luego deslizar el dedo hacia arriba hasta que te aparezca un candado. Eso permitirá grabar sin tener que mantener el dedo sobre la pantalla.

Grabar la nota de voz.

Al terminar, no se debe presionar sobre el botón de enviar, sino en el de pausar el audio.

Escuchar el audio y enviarlo.

WhatsApp lanza el "Modo Doble Vida"

Esta nueva función refiere a un uso especial de la aplicación, ya que cada persona debe contar con la versión Plus de WhatsApp, que tiene más funciones, ventajas y trucos.

Para aplicar este modo, en principio hay que descargar dicho software. Al tratarse de una aplicación no oficial, WhatsApp Plus no se encuentra disponible en tiendas como Play Store o iOS.

Descargar WhatsApp Plus

Por ello, para conseguirla se debe primero descargar la APK, que se puede buscar en Google APK WhatsApp Plus y elegir instalar en alguno de los links que aparecerán.

Una vez descargada, se deben seguir una serie de pasos:

Ingresar a los Ajustes del teléfono.

Dirigirse a "Seguridad".

Seleccionar "Fuentes desconocidas".

Clickear en "Aceptar".

Finalmente, ejecutar el archivo APK que se descargó.

Aplicar el nuevo modo de WhatsApp

Cabe destacar que como se trata de tener y utilizar dos cuentas, se debe realizar un breve procedimiento previo al uso de las mismas. Habiendo verificado si tu celular soporta aplicaciones duales, solo resta aplicar unos breves y simples pasos:

Ingresar a WhatsApp Plus

Dirigirse a "Ajustes".

Pulsar en "Funciones avanzadas" y luego en la pestaña de "Dual Messenger".

Habilitar "WhatsApp Plus" como aplicación dual.

Reiniciar el celular.

Ya se puede utilizar el APK con otro número.