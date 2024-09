WhatsApp: cómo funciona el filtro que permite ordenar los chats y marcar mensajes como leídos

Ante la problemática de recibir muchos mensajes diariamente, incluyendo a los diferentes grupos en los que suelen estar incluidos los usuarios, es habitual que algunos queden sin ser revisados y se pierdan frente a la marea de notificaciones del celular. De ahí surge la importancia de tener una función que permita facilitar el trabajo.

Por otra parte, no solo existe esta posibilidad en WhatsApp, sino que además está la oportunidad de marcar todos los mensajes acumulados como si estuviesen leídos. De esta forma, quedarán eliminadas las notificaciones, en caso de que la persona decida hacerlo de forma generalizada, para no entrar en cada conversación en particular.

WhatsApp Esta función poco conocida de WhatsApp está habilitada en Android o iOS.

Para ello, primero es necesario elegir uno de los filtros ya mencionados (Todos, No leídos, Favoritos y Grupos). Después, es cuestión de mantener el botón apretado por unos pocos segundos, debido a que en poco tiempo la función puede quedar activada. De esta forma, se presentará la posibilidad de marcar todos los mensajes que quedaron pendientes de una lectura como leídos y quedarán así de forma inmediata.

Cómo funciona cada filtro de WhatsApp:

Favoritos: son los contactos con los que se tiene un mayor nivel de interacción o que fueron seleccionados como destacados para acceder a ellos de manera más rápida. A su vez, aparecerán en la pestaña de Llamadas.

son los contactos con los que se tiene un mayor nivel de interacción o que fueron seleccionados como destacados para acceder a ellos de manera más rápida. A su vez, aparecerán en la pestaña de Llamadas. Grupos: con esta opción se van a mostrar los chats grupales en los que participa el usuario. En caso de que la persona esté en diversos grupos, esto podría servir de ayuda para sostener el control sobre las conversaciones en un solo espacio.

con esta opción se van a mostrar los chats grupales en los que participa el usuario. En caso de que la persona esté en diversos grupos, esto podría servir de ayuda para sostener el control sobre las conversaciones en un solo espacio. Todos: aplicando esta opción se van a mostrar todas las conversaciones, pero sin tener un filtro. Al ser la más habitual, se pueden apreciar los mensajes que ya fueron leídos como también los no leídos.

aplicando esta opción se van a mostrar todas las conversaciones, pero sin tener un filtro. Al ser la más habitual, se pueden apreciar los mensajes que ya fueron leídos como también los no leídos. No leídos: aquí se ver relejados los chats que solo tienen mensajes que todavía no fueron leídos o quedaron seleccionados de esta forma. Se lo considera relevante para no acumular tantos chats sin responder.

Asimismo, se resalta que una de las valoraciones más importantes a la hora de filtrar mensajes en WhatsApp es que esta modalidad está disponible tanto para los usuarios con un dispositivo Android como para los de iOS. Por lo tanto, para quienes suelen acumular mensajes sin leer, esta se presenta como una función poco reconocida pero efectiva y simple.