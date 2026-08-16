Mirtha Legrand dio detalles de la última charla con Jorge Messi antes de su muerte: "Me dijo..."

Y recordó: “Y me dice: ‘Esperá Mirtha que te va a saludar Jorge’. Y él me dijo: ‘Hola, chiquita, ¿cómo estás? ¡Qué lindo hablar con vos! Adiós, adiós’”.

"Ellos te quieren muchon Mirtha y a Susana también", le dijo Gastón Edul, quien luego remarcó el estado de profunda emoción que pasó el capitán de la Selección Argentina durante todo el Mundial 2026 por la delicada salud de su padre.

"Leo en ese primer gol que marca, estaba raro y busca una cámara y dice te amo. Claro, él le estaba hablando a su papá que lo estaba viendo desde el hospital, por eso estuvo tan acongojado todo el Mundial. Pero él salía a jugar igual e hizo el mejor Mundial de su vida. Es tan tranquilo, humilde, esforzado y mucho de eso se lo inculcó seguramente aparte de Celia también Jorge", precisó el periodista.

Mirtha Legrand contó la emotiva charla que tuvo con Celia, la mamá de Messi, durante el Mundial 2026

Tras el épico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial 2026, Mirtha Legrand reveló la emotiva charla que mantuvo con Celia Messi y recordó el momento que las hizo llorar a las dos.

En diálogo con PrimiciasYa (América TV), la conductora contó cómo vivió una noche cargada de nervios y alegría, y recordó la conmovedora conversación que mantuvo con la madre de Lionel Messi.

"Vi todo el partido, me emocioné", afirmó la legendaria conductora. Consultada por Luis Ventura sobre el jugador que más la había impresionado, respondió: "Messi, pero me gustaron todos. Estuvieron maravillosos. Me encantaron todos. Messi es el brujo, el brujo maravilloso".

"Hablé con la mamá de Messi, la felicidad, estaba llorando de emoción. Yo también lloré de emoción", reveló sobre el contacto que había tenido con Celia Cuccitini donde las dos terminaron llorando.

"Yo decía: 'Celia, te felicito'. Me decía: 'Te amo'. Era inmediatamente después, así que no podíamos mucho hablar. Ella lloraba y yo lloraba de emoción también", cerró la conductora.