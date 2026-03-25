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Una provincia habilitó un canal de WhatsApp para que la gente denuncie a infractores y así multarlos

Una provincia habilitó el envío de imágenes por WhatsApp para detectar infracciones. Cómo funcionará el sistema y qué sanciones podrían aplicarse.

Una provincia permitirá denunciar infractores con videos

Una provincia permitirá denunciar infractores con videos

La Legislatura de Mendoza aprobó una nueva norma que habilita a los ciudadanos a registrar y enviar fotos o videos de infracciones viales a través de canales digitales oficiales, como páginas web o sistemas de mensajería.

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La medida incorpora el artículo 120 bis a la Ley 9.024 de Seguridad Vial y establece que el material aportado no tendrá validez automática como prueba, pero sí permitirá iniciar una investigación para determinar si existió una infracción o si se trata de contenido alterado.

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El decreto de la Municipalidad de Las Heras N° 240/2026, firmado por el intendente Francisco Lo Presti, autoriza recibir y utilizar registros gráficos enviados por WhatsApp como prueba administrativa.

Cómo funcionará el sistema para denunciar infracciones

De acuerdo con la normativa, la autoridad de aplicación será la encargada de analizar el contenido enviado por los usuarios y definir si corresponde remitirlo al juzgado vial.

En caso de encontrar elementos suficientes, se elaborará un informe preliminar que luego será evaluado por la Justicia, que determinará si el material puede ser considerado evidencia o si requiere nuevas verificaciones.

Además, se prevé la implementación de un canal de WhatsApp para recibir los registros. Desde el municipio aclararon que el envío de fotos o videos no constituye una denuncia formal ni genera sanciones de manera automática.

Qué tipo de faltas podrán sancionarse

La medida apunta principalmente a infracciones que impliquen un riesgo inmediato, como el cruce de doble línea amarilla, sobrepasos indebidos en zonas prohibidas o la circulación en contramano.

En cambio, quedarán excluidas aquellas faltas que necesiten controles técnicos específicos, como el exceso de velocidad, alcoholemia o verificaciones mecánicas.

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Con esta herramienta, el Gobierno de Mendoza busca ampliar su capacidad de control en rutas y calles a partir de la colaboración de los propios conductores.

En ese sentido, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, sostuvo que la posibilidad de ser filmado por otros podría actuar como un mecanismo disuasivo para evitar maniobras peligrosas.

Cómo se resguardarán los datos y las pruebas

Una de las opciones en análisis es que las imágenes se carguen en la plataforma Mendoza x Mí, donde quedarían registrados datos como la ubicación, la hora y la identidad del usuario.

La normativa también establece que los archivos deberán conservarse en soportes digitales seguros por al menos dos años, garantizando su integridad y el acceso restringido.

Además, se contempla el derecho de defensa de los conductores y se advierte que el envío malicioso de contenido falso podría derivar en sanciones legales.

La iniciativa, impulsada por el senador Germán Vicchi, busca dar un marco legal a una práctica que ya se venía realizando de manera informal, en un contexto donde el uso de celulares para registrar situaciones en la vía pública es cada vez más habitual.

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