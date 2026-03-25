Una provincia habilitó un canal de WhatsApp para que la gente denuncie a infractores y así multarlos

En caso de encontrar elementos suficientes, se elaborará un informe preliminar que luego será evaluado por la Justicia, que determinará si el material puede ser considerado evidencia o si requiere nuevas verificaciones.

Además, se prevé la implementación de un canal de WhatsApp para recibir los registros. Desde el municipio aclararon que el envío de fotos o videos no constituye una denuncia formal ni genera sanciones de manera automática.

Qué tipo de faltas podrán sancionarse

La medida apunta principalmente a infracciones que impliquen un riesgo inmediato, como el cruce de doble línea amarilla, sobrepasos indebidos en zonas prohibidas o la circulación en contramano.

En cambio, quedarán excluidas aquellas faltas que necesiten controles técnicos específicos, como el exceso de velocidad, alcoholemia o verificaciones mecánicas.

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Con esta herramienta, el Gobierno de Mendoza busca ampliar su capacidad de control en rutas y calles a partir de la colaboración de los propios conductores.

En ese sentido, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, sostuvo que la posibilidad de ser filmado por otros podría actuar como un mecanismo disuasivo para evitar maniobras peligrosas.

Cómo se resguardarán los datos y las pruebas

Una de las opciones en análisis es que las imágenes se carguen en la plataforma Mendoza x Mí, donde quedarían registrados datos como la ubicación, la hora y la identidad del usuario.

La normativa también establece que los archivos deberán conservarse en soportes digitales seguros por al menos dos años, garantizando su integridad y el acceso restringido.

Además, se contempla el derecho de defensa de los conductores y se advierte que el envío malicioso de contenido falso podría derivar en sanciones legales.

La iniciativa, impulsada por el senador Germán Vicchi, busca dar un marco legal a una práctica que ya se venía realizando de manera informal, en un contexto donde el uso de celulares para registrar situaciones en la vía pública es cada vez más habitual.