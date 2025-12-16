Cambian los bancos para siempre: ahora se podrán realizar transferencias por WhatsApp

Este proceso fue acelerado por distintos factores: la digitalización forzada durante la pandemia, el crecimiento del comercio electrónico y una nueva generación de usuarios que prioriza la inmediatez y la simplicidad por sobre los procedimientos tradicionales. En ese escenario, las entidades financieras comprendieron que debían adaptarse al lenguaje digital de sus clientes para no quedar rezagadas.

La bancarización digital dejó de ser una promesa y pasó a convertirse en una exigencia del mercado. Hoy, la pregunta ya no es si los bancos deben innovar, sino qué tan rápido pueden hacerlo sin comprometer la seguridad de las operaciones.

Bre-B, la pieza clave del nuevo ecosistema financiero

Dentro de este proceso de modernización, un nombre comenzó a ganar protagonismo: Bre-B, el sistema de pagos inmediatos interoperable que conecta a distintas entidades financieras de Colombia. Desde su habilitación en julio de 2025, esta plataforma permitió que los usuarios realizaran transferencias en tiempo real mediante llaves asociadas a cuentas bancarias o depósitos electrónicos.

Bre-B introdujo un cambio estructural: rompió las barreras entre bancos, facilitando que el dinero fluya de una entidad a otra sin demoras ni complejidades técnicas. Gracias a este sistema, las transferencias dejaron de depender de largos tiempos de acreditación y se alinearon con la lógica de la inmediatez digital.

Además, Bre-B abrió la puerta a que nuevas plataformas tecnológicas se integren al ecosistema financiero, incluyendo aplicaciones de mensajería como WhatsApp. De este modo, el sistema bancario tradicional comenzó a dialogar con herramientas digitales que forman parte de la vida diaria de millones de colombianos.

Grupo Aval da el primer paso: transferencias por WhatsApp

En este nuevo escenario, Grupo Aval decidió marcar el rumbo. El conglomerado financiero, uno de los más importantes de Colombia, confirmó que sus clientes podrán comenzar a enviar dinero a través de WhatsApp, convirtiéndose en pionero en la implementación de este servicio.

Desde el grupo aseguraron que la iniciativa alcanza a más de 17 millones de clientes y 340 mil empresas en todo el país, una cifra que dimensiona el impacto potencial de la medida. La apuesta no solo busca facilitar las transferencias, sino también acercar aún más los servicios financieros a la rutina cotidiana de las personas.

El envío de dinero a través de WhatsApp se presenta como una experiencia conversacional, intuitiva y alineada con los hábitos digitales actuales. En lugar de navegar por múltiples pantallas dentro de una app bancaria, el usuario puede interactuar mediante mensajes, siguiendo instrucciones claras y simples.

Qué bancos permiten enviar dinero por WhatsApp

En esta primera etapa, el servicio de transferencias por WhatsApp estará disponible para los clientes de las entidades que integran Grupo Aval. Los bancos habilitados son:

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

Banco Popular

Banco AV Villas

dale!, la billetera digital del grupo

Esta cobertura inicial posiciona a Grupo Aval como uno de los actores más innovadores del sistema financiero colombiano, al combinar interoperabilidad, mensajería instantánea y pagos digitales en una misma experiencia.

Cómo enviar dinero por WhatsApp: paso a paso

El proceso para realizar transferencias mediante WhatsApp fue diseñado para ser sencillo y accesible, incluso para usuarios con poca experiencia digital. Los pasos básicos son los siguientes:

Activar el servicio desde la app del banco correspondiente.

Registrar los contactos favoritos en la agenda de llaves, vinculándolos a sus cuentas.

Escribir al WhatsApp oficial del banco , verificado y seguro.

Seguir las instrucciones del asistente conversacional, que guiará al usuario durante toda la operación.

De esta manera, el envío de dinero se convierte en una acción tan cotidiana como mandar un mensaje de texto, reduciendo tiempos y eliminando barreras técnicas.

Seguridad y confianza: el desafío detrás de la innovación

Uno de los aspectos centrales de esta nueva modalidad es la seguridad de las operaciones. Desde las entidades financieras destacan que el servicio de WhatsApp se apoya en los mismos estándares de protección que las aplicaciones bancarias tradicionales, incluyendo verificaciones de identidad y autenticación.

La integración con Bre-B garantiza que las transferencias se realicen dentro de un entorno regulado y supervisado, minimizando riesgos de fraude. Aun así, los bancos recomiendan a los usuarios operar únicamente desde los canales oficiales, evitar compartir datos sensibles y desconfiar de mensajes sospechosos.

La confianza, en este contexto, se convierte en un factor clave para la adopción masiva del sistema. La promesa de rapidez debe ir acompañada de certezas en materia de protección de datos y fondos.

Los cajeros automáticos también cambian: retiros sin contacto

La innovación de Grupo Aval no se limita a WhatsApp. En paralelo, el conglomerado confirmó la llegada de un nuevo producto a sus cajeros automáticos, que promete transformar la experiencia de retiro de efectivo en todo el país.

Se trata de la posibilidad de realizar retiros sin contacto (contactless), una funcionalidad que utiliza tecnología NFC (Near Field Communication). Gracias a este sistema, los usuarios pueden retirar dinero acercando su tarjeta de débito o crédito a un lector, sin necesidad de insertarla en el cajero.

Una experiencia más rápida y segura

El retiro contactless elimina uno de los pasos tradicionales del uso de cajeros automáticos, reduciendo el desgaste físico de las tarjetas y disminuyendo riesgos asociados a la clonación. Además, permite una experiencia más ágil, especialmente valorada en contextos de alta demanda.

Desde Grupo Aval explicaron que esta tecnología busca mejorar la seguridad y la comodidad, alineándose con las tendencias globales en medios de pago. El usuario ya no necesita introducir la tarjeta ni manipular el lector: basta con acercarla para iniciar la operación.

Un sistema financiero cada vez más integrado a la vida digital

La posibilidad de enviar dinero por WhatsApp y retirar efectivo sin contacto refleja una tendencia clara: los bancos colombianos avanzan hacia un modelo donde la tecnología se integra de manera invisible a la vida diaria. Las operaciones financieras dejan de ser un trámite para convertirse en acciones simples, rápidas y naturales.

Este proceso no solo beneficia a los usuarios urbanos y digitalizados, sino que también abre oportunidades de inclusión financiera, acercando los servicios bancarios a personas que antes encontraban barreras en el sistema tradicional.

La mensajería instantánea, los pagos inmediatos y los cajeros inteligentes configuran un nuevo mapa financiero, en el que la innovación ya no es una opción, sino una condición para competir.

Un antes y un después para la banca en Colombia

La llegada de las transferencias por WhatsApp marca un antes y un después en la historia reciente de la banca colombiana. No se trata simplemente de una novedad tecnológica, sino de un cambio cultural en la forma de entender el dinero y su circulación.

En un país donde WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas, integrar los servicios financieros a esta plataforma significa hablar el mismo idioma que los usuarios. Y en ese diálogo, los bancos buscan consolidar una relación más cercana, directa y eficiente.

El desafío, de ahora en adelante, será mantener el equilibrio entre innovación, seguridad y confianza, mientras el sistema financiero colombiano continúa su camino hacia una digitalización total.