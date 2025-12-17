Daniela Celis emocionó a sus seguidores al cumplir un sueño a tres años de salir de Gran Hermano
La exparticipante de Gran Hermano, Daniela Celis, celebró un logro muy especial y lo compartió con sus seguidores.
La ex Gran Hermano Daniela Celis atraviesa un momento muy especial y decidió compartirlo con todos a través de sus redes sociales. La influencer mostró con orgullo el instante en que concretó uno de sus grandes objetivos personales: la compra de su primera camioneta.
En sus historias de Instagram, Celis mostró el momento exacto en el que firmaba los papeles que la convertían en propietaria del vehículo, un logro que la llenó de emoción y que no dudó en mostrar a sus seguidores.
“Lloro chicos, después de tres años de salir de la casa de Gran Hermano me pude comprar mi primera camioneta”, escribió la exparticipante del reality junto al video, donde se la ve sonriente.
La felicidad continuó en una segunda publicación, en la que compartió una foto abrazando de espaldas a su nueva camioneta. "Gracias vida, gracias dios, gracias universo", expresó. Y agregó: "Feliz de poder terminar de esta manera".
Con este gesto, Celis dejó en claro que los sueños pueden cumplirse con esfuerzo y dedicación, y celebró junto a sus seguidores un logro que marca un nuevo capítulo en su vida personal.
¿Cuál es la insólita confesión de Daniela Celis que sorprendió a todos?
La exparticipante de Gran Hermano, Daniela Celis, sorprendió a todos en el ciclo Patria y familia de Luzu TV al hacer una confesión inesperada que dejó al estudio en silencio.
La joven influencer reveló que tiene una lista personal de metas que planea cumplir antes de 2026. Frente a la curiosidad de sus compañeros, tomó su teléfono y comenzó a leer en voz alta los puntos más destacados.
“Yo también tengo una lista de cosas para hacer. Se las cuento”, anunció Celis, antes de compartir algunos de sus deseos. “Lista de cosas antes del 2026: aprender un idioma, leer un libro”, expresó. Y agregó con sinceridad: “No pude leer en todo el año, no tuve tiempo”.
El comentario generó sorpresa entre los presentes, sobre todo cuando le consultaron qué tipo de libro le interesaba. “No lo sé todavía”, respondió, y enseguida lanzó una frase que dejó a todos impactados: “¡Nunca en mi vida leí un libro!”.
Durante la charla, Fefe Bongiorno, productor del programa, fue más allá y en tono de broma le preguntó si conocía los libros de Martín Dardik (Trinche, integrante de Luzu TV). “Me suena”, contestó Daniela. En ese momento, Fede Popgold redobló la apuesta: “¿El Eternauta lo conocés? El libro lo escribió Martín Dardik”.
La respuesta de Celis llegó de inmediato. “¡Qué bocho! ¿No? Hay que escribir un libro”, opinó Pestañela, convencida de la broma que acababa de escuchar.