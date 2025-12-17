Daniela Celis emocionó a sus seguidores al cumplir un sueño a tres años de salir de Gran Hermano

Con este gesto, Celis dejó en claro que los sueños pueden cumplirse con esfuerzo y dedicación, y celebró junto a sus seguidores un logro que marca un nuevo capítulo en su vida personal.

daniela celis 3

daniela celis 2

¿Cuál es la insólita confesión de Daniela Celis que sorprendió a todos?

La exparticipante de Gran Hermano, Daniela Celis, sorprendió a todos en el ciclo Patria y familia de Luzu TV al hacer una confesión inesperada que dejó al estudio en silencio.

La joven influencer reveló que tiene una lista personal de metas que planea cumplir antes de 2026. Frente a la curiosidad de sus compañeros, tomó su teléfono y comenzó a leer en voz alta los puntos más destacados.

“Yo también tengo una lista de cosas para hacer. Se las cuento”, anunció Celis, antes de compartir algunos de sus deseos. “Lista de cosas antes del 2026: aprender un idioma, leer un libro”, expresó. Y agregó con sinceridad: “No pude leer en todo el año, no tuve tiempo”.

El comentario generó sorpresa entre los presentes, sobre todo cuando le consultaron qué tipo de libro le interesaba. “No lo sé todavía”, respondió, y enseguida lanzó una frase que dejó a todos impactados: “¡Nunca en mi vida leí un libro!”.

Durante la charla, Fefe Bongiorno, productor del programa, fue más allá y en tono de broma le preguntó si conocía los libros de Martín Dardik (Trinche, integrante de Luzu TV). “Me suena”, contestó Daniela. En ese momento, Fede Popgold redobló la apuesta: “¿El Eternauta lo conocés? El libro lo escribió Martín Dardik”.

La respuesta de Celis llegó de inmediato. “¡Qué bocho! ¿No? Hay que escribir un libro”, opinó Pestañela, convencida de la broma que acababa de escuchar.