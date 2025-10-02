En vivo Radio La Red
WhatsApp: el truco oculto para crear y usar fondos de llamada generados con IA que pocos conocen

Descubrí cómo usar fondos de llamada con IA en WhatsApp y personalizar tus videollamadas con imágenes únicas generadas por inteligencia artificial.

WhatsApp: el truco oculto para crear y usar fondos de llamada generados con IA que pocos conocen. (Foto: archivo)

Los fondos de llamada con IA en WhatsApp llegaron como una de las funciones más comentadas de la aplicación. A través de la inteligencia artificial de Meta, los usuarios ahora pueden crear escenarios personalizados para sus videollamadas y sentirse más cómodos frente a la cámara. Esta novedad abre la puerta a un nivel de personalización que antes parecía imposible dentro de la plataforma.

Meta explicó que las imágenes se generan a partir de las descripciones escritas por cada persona. Solo basta con escribir una idea (desde un paisaje futurista hasta una habitación con estilo minimalista) para que la IA diseñe un fondo a medida. En cuestión de segundos, los usuarios pueden aplicar el resultado directamente en la llamada o explorar nuevas alternativas con un solo toque.

Sin embargo, la compañía advirtió que esta función aún no está disponible de manera global. Aunque algunos usuarios ya disfrutan de ella, otros todavía deberán esperar a que la herramienta se libere en su región.

Persona con el celular

Cómo crear un fondo con IA en WhatsApp

El proceso para activar los fondos es sencillo. Una vez dentro de la cámara de WhatsApp o en medio de una videollamada, se deben seguir estos pasos:

  • Tocar el ícono de efectos de llamada.
  • Seleccionar la opción Fondos.
  • Deslizar entre las opciones y elegir Crear con IA.
  • Escribir en el campo de texto una descripción de la imagen deseada.
  • Pulsar el ícono de siguiente para que la IA genere la propuesta.

Además de introducir indicaciones personalizadas, es posible elegir entre imágenes sugeridas por la aplicación, lo que facilita la inspiración. Una vez generadas, se pueden aplicar directamente tocando la marca de verificación o solicitar una nueva tanda de imágenes con el botón regenerar.

Persona con el celular

Cómo eliminar un fondo y volver a la vista original

Si el usuario no queda conforme con el resultado o simplemente desea volver a un fondo neutro, la aplicación permite hacerlo en segundos. Solo hay que:

  • Tocar el ícono eliminar fondo.
  • Escoger otro fondo preexistente dentro de WhatsApp.

De esta forma, las llamadas recuperan la vista estándar sin necesidad de desactivar toda la función.

Cómo quitar todos los efectos de una llamada

No solo los fondos están disponibles. WhatsApp también permite aplicar efectos visuales adicionales que hacen la experiencia más dinámica. Pero si en algún momento se quiere volver al aspecto limpio de la cámara, basta con:

  • Abrir la cámara o unirse a la videollamada.
  • Pulsar el ícono efectos de llamada.
  • Seleccionar la opción eliminar todos los efectos.

En cuestión de segundos, la pantalla vuelve a mostrar únicamente la transmisión en vivo sin modificaciones ni filtros añadidos.

Persona con el celular

Idiomas disponibles y limitaciones actuales

La inteligencia artificial de Meta que impulsa estos fondos funciona en varios idiomas: inglés, árabe, francés, hindi, indonesio, portugués, español, tagalo, tailandés y vietnamita. Sin embargo, la disponibilidad depende también del país. Meta aclaró que algunos usuarios dentro de una misma región pueden tener acceso, mientras que otros todavía no.

Esto se debe al despliegue gradual de la función, lo que significa que se irá habilitando en diferentes etapas hasta que llegue a más personas en todo el mundo.

Persona con el celular

Lo que viene con la IA en WhatsApp

Aunque la función aún se encuentra en expansión, todo apunta a que los fondos generados por IA en WhatsApp se convertirán en una herramienta muy popular. Con la creciente integración de la inteligencia artificial en los servicios de Meta, es probable que en el futuro se sumen más opciones de personalización, como la posibilidad de animar fondos o adaptarlos en tiempo real a las emociones del usuario.

Lo cierto es que, más allá de lo visual, esta herramienta refuerza la estrategia de Meta de consolidar WhatsApp como mucho más que una aplicación de mensajería, llevándola hacia una plataforma integral de comunicación y experiencias interactivas.

