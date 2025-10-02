WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares: la lista de los modelos que se quedaron sin la app

En palabras del propio Centro de Ayuda de WhatsApp: “No es posible garantizar un funcionamiento estable en versiones muy antiguas de los sistemas operativos. Por eso, de manera periódica dejamos de ofrecer soporte a equipos obsoletos”.

Cuáles son los celulares que perdieron WhatsApp

La compañía confirmó que los dispositivos afectados son aquellos que usen Android 5.0 o versiones anteriores y los iPhones que se mantengan en iOS 15.1 o previos.

Entre los modelos señalados se encuentran:

Android

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G (1.ª generación)

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

iPhone

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 (cuando no se actualizó más allá de iOS 12)

Estos dispositivos, lanzados entre 2013 y 2015, ya no cuentan con el rendimiento suficiente para soportar las actualizaciones que WhatsApp liberará en los próximos meses.

Qué pasará si seguís usando uno de estos celulares

Si un usuario mantiene activo un dispositivo de esta lista después del 1 de octubre de 2025, se encontrará con fallos constantes en el funcionamiento de la aplicación. Los problemas más comunes serán:

Imposibilidad de abrir la app.

Fallos al enviar o recibir mensajes.

Errores en la instalación de actualizaciones.

Falta de parches de seguridad.

Este último punto es el más preocupante, ya que dejar sin soporte a un celular implica riesgos de ciberseguridad. Sin actualizaciones, los datos personales quedan expuestos a posibles vulnerabilidades.

Qué alternativas tendrán los usuarios de WhatsApp

Quienes estén afectados contarán con dos caminos posibles:

Actualizar el sistema operativo : algunos modelos permiten instalar una versión más reciente de Android o iOS que prolonga el acceso a WhatsApp. Sin embargo, no todos los dispositivos lo soportan.

: algunos modelos permiten instalar una versión más reciente de Android o iOS que prolonga el acceso a WhatsApp. Sin embargo, no todos los dispositivos lo soportan. Comprar un nuevo celular: cuando la actualización ya no es viable, la única opción será migrar a un modelo moderno que cumpla con los requisitos actuales.

La importancia de mantener WhatsApp actualizado

Cada actualización de la aplicación no solo trae funciones nuevas, como live photos, reacciones más rápidas o mejoras en las llamadas, sino que también protege frente a fallos de seguridad.

Quienes mantengan una versión obsoleta corren el riesgo de sufrir:

Caídas de rendimiento.

Errores en la transmisión de mensajes.

Pérdida de información personal.

Mayor exposición a ataques de ciberdelincuentes.

Por este motivo, WhatsApp insiste en que los usuarios hagan la migración a tiempo y no esperen al último momento para cambiar de dispositivo.

La decisión de cortar soporte a estos equipos no es una excepción. En la industria tecnológica, tanto en aplicaciones como en sistemas operativos, es habitual que los desarrolladores retiren compatibilidad con hardware antiguo. Apple, Google y otras compañías aplican la misma práctica, garantizando así que las funciones más modernas se disfruten sin limitaciones.