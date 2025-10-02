En vivo Radio La Red
WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares: la lista de los modelos que se quedaron sin la app

WhatsApp ya dejó de funcionar en algunos celulares desde este 1 de octubre de 2025. Estos modelos perdieron soporte y ya no abrirán la aplicación.

por Redacción A24 |
WhatsApp dejó de funcionar en una serie de celulares antiguos a partir del 1 de octubre de 2025. Los dispositivos afectados dejaron de abrir la aplicación, no podrán enviar ni recibir mensajes y quedarán sin actualizaciones de seguridad. La medida impactará directamente a usuarios que aún utilizan modelos lanzados hace más de una década, tanto en Android como en iOS.

La compañía justificó esta decisión en la necesidad de mantener su servicio seguro, actualizado y compatible con las nuevas funciones que planea incorporar. En el caso de equipos antiguos, el hardware y el software ya no ofrecen la capacidad técnica suficiente para ejecutar las versiones recientes de la app, por lo que dejarán de estar dentro de los requisitos mínimos.

Por qué WhatsApp dejó de funcionar en algunos celulares

WhatsApp mantiene un protocolo de actualización constante. El objetivo es garantizar que cada usuario pueda acceder a funciones modernas como cifrado mejorado, nuevas herramientas de comunicación y parches de seguridad que protegen frente a vulnerabilidades.

La empresa explicó que mantener la compatibilidad con sistemas demasiado viejos limita la evolución del software. En lugar de comprometer la experiencia de uso, prefiere suspender la compatibilidad con móviles que ya no cumplen con los requisitos básicos.

En palabras del propio Centro de Ayuda de WhatsApp: “No es posible garantizar un funcionamiento estable en versiones muy antiguas de los sistemas operativos. Por eso, de manera periódica dejamos de ofrecer soporte a equipos obsoletos”.

Cuáles son los celulares que perdieron WhatsApp

La compañía confirmó que los dispositivos afectados son aquellos que usen Android 5.0 o versiones anteriores y los iPhones que se mantengan en iOS 15.1 o previos.

Entre los modelos señalados se encuentran:

Android

  • Samsung Galaxy S5
  • LG G3
  • Sony Xperia Z2
  • Motorola Moto G (1.ª generación)
  • Huawei Ascend Mate 2
  • HTC One M8

iPhone

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 6 (cuando no se actualizó más allá de iOS 12)

Estos dispositivos, lanzados entre 2013 y 2015, ya no cuentan con el rendimiento suficiente para soportar las actualizaciones que WhatsApp liberará en los próximos meses.

Qué pasará si seguís usando uno de estos celulares

Si un usuario mantiene activo un dispositivo de esta lista después del 1 de octubre de 2025, se encontrará con fallos constantes en el funcionamiento de la aplicación. Los problemas más comunes serán:

  • Imposibilidad de abrir la app.
  • Fallos al enviar o recibir mensajes.
  • Errores en la instalación de actualizaciones.
  • Falta de parches de seguridad.

Este último punto es el más preocupante, ya que dejar sin soporte a un celular implica riesgos de ciberseguridad. Sin actualizaciones, los datos personales quedan expuestos a posibles vulnerabilidades.

Qué alternativas tendrán los usuarios de WhatsApp

Quienes estén afectados contarán con dos caminos posibles:

  • Actualizar el sistema operativo: algunos modelos permiten instalar una versión más reciente de Android o iOS que prolonga el acceso a WhatsApp. Sin embargo, no todos los dispositivos lo soportan.
  • Comprar un nuevo celular: cuando la actualización ya no es viable, la única opción será migrar a un modelo moderno que cumpla con los requisitos actuales.
La importancia de mantener WhatsApp actualizado

Cada actualización de la aplicación no solo trae funciones nuevas, como live photos, reacciones más rápidas o mejoras en las llamadas, sino que también protege frente a fallos de seguridad.

Quienes mantengan una versión obsoleta corren el riesgo de sufrir:

  • Caídas de rendimiento.
  • Errores en la transmisión de mensajes.
  • Pérdida de información personal.
  • Mayor exposición a ataques de ciberdelincuentes.

Por este motivo, WhatsApp insiste en que los usuarios hagan la migración a tiempo y no esperen al último momento para cambiar de dispositivo.

La decisión de cortar soporte a estos equipos no es una excepción. En la industria tecnológica, tanto en aplicaciones como en sistemas operativos, es habitual que los desarrolladores retiren compatibilidad con hardware antiguo. Apple, Google y otras compañías aplican la misma práctica, garantizando así que las funciones más modernas se disfruten sin limitaciones.

