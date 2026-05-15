La profunda emoción de Luis Ventura en su despedida de A la Tarde: "Los llevo a todos en mi corazón"

Sumó Luis a su relato un fuerte agradecimiento: “Yo no me quedé acá por la guita, me quedé porque me sentí bien. Si no hubieses estado vos, con otra conducción a lo mejor no hubiese seguido. Acepté por vos y no solo por eso, también porque había un grupo de chicos que venían de una etapa anterior. Fantino fue el único que, en un momento, me tiró una mano. También Juan Cruz Ávila, Liliana Parodi, Marta Buchanan, Pamela David y Daniel Vila".

“ Me llevo a todos ”, volvió a enfatizar. “Aprendí que la buena gente existe. Lo sabía, pero poder ratificarlo en una sociedad que muchas veces reniega de la palabra empeñada, de la solidaridad, de la bondad y de los valores compartidos, significa muchísimo”.

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Cómo será Primicias Ya, el programa de Luis Ventura y Marina Calabró

Se vienen importantes cambios en la grilla de América TV y finalmente se conoció cuál será el programa que ocupará el lugar de A la Tarde (América TV), el ciclo conducido por Karina Mazzocco, cuando llegue a su fin a fines de mayo.

La nueva apuesta del canal para la franja de las 16.30 estará encabezada por Marina Calabró y Luis Ventura, quienes se pondrán al frente de Primicias Ya, el nuevo ciclo de espectáculos con el que la emisora buscará reforzar sus tardes.

"Los periodistas Marina Calabró y Luis Ventura serán los encargados de las tardes de América después de DDM y antes de las noticias", explicaba al aire Rodrigo Lussich en Intrusos, confirmando así uno de los movimientos más comentados dentro de la programación del canal.

Si bien en un primer momento se especuló con la posibilidad de que Augusto “Tartu” Tartúfoli y Sabrina Rojas desembarcaran en ese horario con Pasó en América, finalmente el clásico programa mantendrá su lugar en el segmento nocturno y volverá a emitirse a las 23 horas.

De esta manera, la señal de Palermo continúa avanzando con una fuerte renovación de su programación durante este 2026. LAM, con la conducción de Ángel de Brito, y BTV, el ciclo encabezado por Beto Casella, seguirán en sus horarios habituales de las 20 y 22 horas, respectivamente.

En tanto, las noches del canal también tendrán movimientos: Tartu y Sabrina estarán al frente de Pasó en América desde las 23, mientras que a las 0 horas llegará el turno de Polémica en el Bar, el histórico ciclo de debate que tendrá nuevamente a Mariano Iúdica como conductor.