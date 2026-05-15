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Las miradas cómplices entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi tras regresar de Uruguay

Wanda Nara y Agustín Bernasconi fueron vistos juntos tras regresar de Uruguay, donde se encuentran filmando la película que protagonizan y que, en medio de los crecientes rumores, terminó potenciando aún más las versiones sobre un posible romance entre ambos.

15 may 2026, 19:32
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Las miradas cómplices entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi tras regresar de Uruguay
Las miradas cómplices entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi tras regresar de Uruguay

Las miradas cómplices entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi tras regresar de Uruguay

La vida sentimental de Wanda Nara (39) volvió a convertirse en tema de conversación en los últimos días porque, en un abrir y cerrar de ojos, habría pasado de su vínculo con Martín Migueles a quedar envuelta en fuertes rumores de romance con Agustín Bernasconi (29), en medio de la película que ambos se encuentran filmando en Uruguay.

Fue en ese conexto que en las últimas horas, se viralizó un video de los actores regresando del país vecino, y rápidamente revolucionó las redes sociales. En las imágenes que compartió Mundo Famosos se los puede ver caminando juntos, intercambiando miradas y gestos que no tardaron en despertar todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

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Pero aunque el cantante negara este romance enardecidamente, lo cierto es que la empresaria de cosméticos no deja de alimentar las versiones con cada una de sus apariciones, logrando que distintos medios y programas de espectáculos sigan hablando de un vínculo que, para muchos, podría estar comenzando. La diferencia de edad, lejos de convertirse en un obstáculo, parece no representar ningún problema en esta historia.

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Qué dijo Agustín Bernasconi de Wanda Nara

En medio de las versiones que comenzaron a multiplicarse en programas de espectáculos y redes sociales, Agustín Bernasconi decidió salir rápidamente a desmentir cualquier vínculo amoroso con Wanda Nara. El actor y cantante utilizó su cuenta de X para ponerle un freno a los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con su compañera de rodaje en Uruguay.

"Hola. No suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni en nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy en Uruguay grabando una película y nada más", escribió el actor y cantante en su cuenta de X.

Tw de Agustín Bernasconi

Lejos de quedarse ahí, también reaccionó a un video donde Yanina Latorre hablaba sobre el supuesto romance y volvió a ser tajante con su postura: "¡Esto es mentira! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso".

Tw de Agustín Bernasconi sobre Wanda Nara

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que ocurrió minutos después. Los mensajes publicados por el cantante desaparecieron de su perfil y eso despertó una verdadera ola de especulaciones entre los usuarios, que rápidamente comenzaron a preguntarse por qué había decidido eliminarlos.

"¿Lo mandaron a borrar el comentario?", fueron algunos de los interrogantes que se plantearon los usuarios ante la curiosa acción virtual del actor en medio de los rumores de romance con su compañera en la comedia romántica ¿Querés ser mi hijo?

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