Las miradas cómplices entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi tras regresar de Uruguay

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Qué dijo Agustín Bernasconi de Wanda Nara

En medio de las versiones que comenzaron a multiplicarse en programas de espectáculos y redes sociales, Agustín Bernasconi decidió salir rápidamente a desmentir cualquier vínculo amoroso con Wanda Nara. El actor y cantante utilizó su cuenta de X para ponerle un freno a los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con su compañera de rodaje en Uruguay.

"Hola. No suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni en nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy en Uruguay grabando una película y nada más", escribió el actor y cantante en su cuenta de X.

Tw de Agustín Bernasconi

Lejos de quedarse ahí, también reaccionó a un video donde Yanina Latorre hablaba sobre el supuesto romance y volvió a ser tajante con su postura: "¡Esto es mentira! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso".

Tw de Agustín Bernasconi sobre Wanda Nara

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que ocurrió minutos después. Los mensajes publicados por el cantante desaparecieron de su perfil y eso despertó una verdadera ola de especulaciones entre los usuarios, que rápidamente comenzaron a preguntarse por qué había decidido eliminarlos.

"¿Lo mandaron a borrar el comentario?", fueron algunos de los interrogantes que se plantearon los usuarios ante la curiosa acción virtual del actor en medio de los rumores de romance con su compañera en la comedia romántica ¿Querés ser mi hijo?