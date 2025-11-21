WhatsApp incorpora una nueva función similar a Instagram: esto acaba de cambiar para todos
WhatsApp incorpora una función de Notas y redefine cómo se muestran los mensajes efímeros en el perfil sin que los usuarios lo noten.
WhatsApp incorpora una nueva función similar a Instagram: esto acaba de cambiar para todos. (Foto: Archivo)
WhatsApp suma una función de Notas que se ha convertido en la sorpresa silenciosa de la plataforma. Una actualización que muchos no esperaban y que ahora regresa con un diseño renovado para cambiar por completo la forma en que los usuarios muestran información breve en su perfil.
La aplicación recuperó esta histórica función bajo un formato más moderno, más visible y totalmente adaptado al uso actual de mensajes efímeros, una tendencia que domina en redes como Instagram y que, de forma discreta, empieza a tomar fuerza dentro de WhatsApp.
La plataforma decidió reintroducir la característica conocida como "Info.", un espacio que en los primeros años de WhatsApp permitía añadir una frase corta sobre el estado personal del usuario. Se trató de una herramienta básica que estuvo disponible incluso antes de que la app incorporara los mensajes privados con cifrado de extremo a extremo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la función perdió protagonismo y dejó de tener la relevancia que una vez tuvo.
Cómo funcionará la nueva sección de WhatsApp
Los usuarios podrán colocar textos cortos acompañados deemojis, dando margen para comunicar si están disponibles, si no quieren ser molestados, si están ocupados o si desean hacer un anuncio rápido a sus contactos. Todo estará expuesto de forma temporal, lo que incentiva un uso dinámico.
WhatsApp detalló que esta función también busca facilitar la interacción: cualquier persona podrá tocar directamente la sección ‘Info.’ de otro usuario para abrir un chat privado con él. Esta es una diferencia fundamental frente a la versión clásica, que solo mostraba el texto sin permitir una acción inmediata.
Los mensajes que desaparecen en WhatsApp
Los mensajes incluidos en esta nueva sección serán efímeros: desaparecerán automáticamente después de 24 horas, de manera predeterminada. La compañía adoptó esta lógica inspirada en el auge de las historias y notas temporales en otras plataformas, donde lo breve y fugaz incentiva la interacción.
Pero, a diferencia de las historias tradicionales, WhatsApp permitirá controlar cuánto tiempo permanecerá visible cada nota. El usuario podrá elegir si desea mantenerla solo unos minutos, varias horas o por más de un día, según sus necesidades.
Este ajuste se gestiona desde ‘Completar sección Info.’ dentro de los Ajustes, donde aparecerá un temporizador configurable. Este nivel de personalización hace que la función se adapte a distintos estilos de uso: desde quienes desean mostrar un estado rápido hasta quienes buscan compartir información por más tiempo.
Qué se puede compartir en esta nueva función
La renovada función ofrece un abanico de posibilidades para quienes deseen comunicarse sin enviar mensajes directos:
Disponibilidad: avisar si el usuario está ocupado o libre para chatear.
Acciones rápidas: “estoy viajando”, “estoy en una reunión”, “vuelvo en un momento”.
Anuncios personales: avisar de un cambio temporal, alguna noticia breve o algo relevante.
Mensajes de humor: frases cortas acompañadas de emojis.
Notas informativas: indicar si la persona responde solo en ciertos horarios, por ejemplo.
Esta sección se convierte, así, en una herramienta práctica que evita enviar mensajes innecesarios y permite comunicar pequeñas actualizaciones sin iniciar conversaciones.
Lo que viene en futuras actualizaciones de WhatsApp
WhatsApp adelantó que continuará implementando cambios orientados a mejorar la personalización dentro del perfil. Si esta nueva función demuestra una adopción alta, no sería extraño que la app incorpore colores, estilos o plantillas para las notas, tal como ocurrió en Facebook e Instagram.
Este tipo de funciones suele aumentar la interacción interna, ya que los contactos se sienten motivados a responder directamente desde la misma sección.
De momento, la novedad ya se encuentra en expansión global y llegará de forma progresiva a los usuarios en las próximas semanas. El despliegue se realiza por etapas, como es habitual en las actualizaciones de la plataforma.