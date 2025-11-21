WhatsApp incorpora una nueva función similar a Instagram: esto acaba de cambiar para todos

WhatsApp detalló que esta función también busca facilitar la interacción: cualquier persona podrá tocar directamente la sección ‘Info.’ de otro usuario para abrir un chat privado con él. Esta es una diferencia fundamental frente a la versión clásica, que solo mostraba el texto sin permitir una acción inmediata.

WhatsApp

Los mensajes que desaparecen en WhatsApp

Los mensajes incluidos en esta nueva sección serán efímeros: desaparecerán automáticamente después de 24 horas, de manera predeterminada. La compañía adoptó esta lógica inspirada en el auge de las historias y notas temporales en otras plataformas, donde lo breve y fugaz incentiva la interacción.

Pero, a diferencia de las historias tradicionales, WhatsApp permitirá controlar cuánto tiempo permanecerá visible cada nota. El usuario podrá elegir si desea mantenerla solo unos minutos, varias horas o por más de un día, según sus necesidades.

Este ajuste se gestiona desde ‘Completar sección Info.’ dentro de los Ajustes, donde aparecerá un temporizador configurable. Este nivel de personalización hace que la función se adapte a distintos estilos de uso: desde quienes desean mostrar un estado rápido hasta quienes buscan compartir información por más tiempo.

Grupos de WhatsApp

Qué se puede compartir en esta nueva función

La renovada función ofrece un abanico de posibilidades para quienes deseen comunicarse sin enviar mensajes directos:

Disponibilidad: avisar si el usuario está ocupado o libre para chatear.

avisar si el usuario está ocupado o libre para chatear. Acciones rápidas: “estoy viajando”, “estoy en una reunión”, “vuelvo en un momento”.

“estoy viajando”, “estoy en una reunión”, “vuelvo en un momento”. Anuncios personales: avisar de un cambio temporal, alguna noticia breve o algo relevante.

avisar de un cambio temporal, alguna noticia breve o algo relevante. Mensajes de humor: frases cortas acompañadas de emojis.

frases cortas acompañadas de emojis. Notas informativas: indicar si la persona responde solo en ciertos horarios, por ejemplo.

Esta sección se convierte, así, en una herramienta práctica que evita enviar mensajes innecesarios y permite comunicar pequeñas actualizaciones sin iniciar conversaciones.

Lo que viene en futuras actualizaciones de WhatsApp

WhatsApp adelantó que continuará implementando cambios orientados a mejorar la personalización dentro del perfil. Si esta nueva función demuestra una adopción alta, no sería extraño que la app incorpore colores, estilos o plantillas para las notas, tal como ocurrió en Facebook e Instagram.

WhatsApp

Este tipo de funciones suele aumentar la interacción interna, ya que los contactos se sienten motivados a responder directamente desde la misma sección.

De momento, la novedad ya se encuentra en expansión global y llegará de forma progresiva a los usuarios en las próximas semanas. El despliegue se realiza por etapas, como es habitual en las actualizaciones de la plataforma.