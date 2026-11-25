Para programar un mensaje, mantené presionado el botón de enviar y elegí la fecha y hora en que querés que llegue. Se verá como cualquier otro mensaje para la persona que lo reciba. Podés ver todos los mensajes que tenés pendientes y eliminarlos con antelación si cambiás de opinión.

Incluso si tu teléfono está apagado o se le ha agotado la batería, tu mensaje programado igualmente aparecerá a la hora que elijas y permanecerá cifrado de extremo a extremo como todos tus mensajes personales, por lo que nadie más podrá leerlo, ni siquiera la WhatsApp.

Los mensajes programados funcionan con texto, fotos y videos, y se implementarán a nivel mundial durante las próximas semanas. Es una forma más de estar presente para las personas que te importan, ahora en el momento justo.