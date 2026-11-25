Al desmontar el panel de una de las puertas, los peritos encontraron pequeños fragmentos de plomo compatibles con perdigones. El descubrimiento coincide con los resultados preliminares de la autopsia y aporta nuevos elementos para reconstruir lo sucedido.

“Mateíto El Ninja”, el delincuente de 16 años que murió de un tiro en la cabeza en Morón. (Foto: Instagram)

Dos hipótesis circulaban el caso. La primera, indicaba que “Mateíto” fue muerto por su propia banda, baleado por error. La segunda, que un mal llamado justiciero irrumpió en la escena y le disparó.

Cómo murió “Mateíto El Ninja” en Morón

El episodio ocurrió el domingo por la noche en la esquina de Aguado y Maza, en Morón. Según la reconstrucción inicial, Carmody Sánchez y otros presuntos integrantes de una banda intentaron robarle un Toyota Etios a un vecino, quien logró escapar.

Instantes después se escucharon varios disparos y el adolescente quedó tendido sobre el asfalto, con un arma de fuego junto a su cuerpo. Los demás sospechosos huyeron y lo abandonaron en el lugar.

Una de las principales hipótesis que analiza la Justicia es que uno de sus propios cómplices haya disparado accidentalmente la escopeta y alcanzado al adolescente durante el intento de robo.

Los investigadores aguardan el informe definitivo de la autopsia y los resultados de las pericias balísticas para establecer quién efectuó el disparo mortal y en qué circunstancias ocurrió.

La Policía Bonaerense investiga el hecho, con tareas encomendadas por la Justicia de menores a la Comisaría 1° de Morón. Curiosamente, no se hallaron videos del hecho, tanto del robo como de la muerte de “Mateíto”. No hay una prueba, hasta ahora, que permita establecer un relato.