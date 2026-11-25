El periódico Stuttgarter-Zeitung subrayó que todavía no hay confirmación oficial del divorcio entre el futbolista y la jugadora de balonmano —considerados durante seis años una pareja modelo del fútbol alemán— y remarcó que el carácter profesional o sentimental de su relación con la joven 17 años menor sigue siendo pura especulación, una incógnita que también destacó la cadena RTL al señalar que aún no hay información confirmada sobre su identidad.

Por qué Manuel Neuer viajó a Brasil y cuándo volverá a jugar en Bayern Múnich

Más allá del revuelo mediático por su vida privada, Manuel Neuer regresó este miércoles 25 de noviembre a Múnich y retomó sus trabajos en la ciudad deportiva de Bayern Múnich. El arquero había sufrido el 7 de noviembre un desgarro parcial de un tendón en el pie derecho durante el triunfo por 2-1 ante Mainz 05, lesión por la cual el club estima una baja de aproximadamente dos meses, período en el que Jonas Urbig ocupa su lugar en el arco.

El director deportivo del club bávaro, Max Eberl, aclaró en declaraciones recogidas por Augsburger Allgemeine que la estadía en Sudamérica contó con el aval institucional: “Él no hace la rehabilitación de manera externa; puede descansar un poco durante una semana”, explicó el dirigente sobre el permiso acordado con el área médica para que realizara una movilización controlada. Ya en Alemania, Bild informó que Neuer entrenó durante unos 30 minutos sobre una bicicleta fija y realizó ejercicios de fuerza junto al preparador físico Simon Martinello, con la previsión de que no volverá a atajar antes de fin de año.

Qué reacciones generó la separación de Manuel Neuer en Alemania

Aunque ni Neuer ni Anika se pronunciaron públicamente sobre los motivos de su distanciamiento, el caso provocó debates en el ámbito público alemán. En declaraciones reproducidas por Sport Bild, la terapeuta de parejas Ruth Marquardt cuestionó en un video de Instagram la idea de que un padre se desvincule de la cotidianeidad de sus hijos tras una ruptura.

En contrapartida, el actor Sven Martinek —padre de siete hijos— publicó una columna en Bild pidiendo cautela ante las versiones periodísticas: “Una separación tiene siempre dos lados. Ninguno sale en los diarios”, escribió, planteando que vivir en domicilios distintos no implica necesariamente abandonar las responsabilidades parentales.