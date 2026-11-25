"Me dicen que lo de hoy lo que se vio al aire no gustó nada en la gerencia, que hubo llamadas cruzadas e incluso pidieron a todo el programa que no de notas a la salida y por eso Moria no habló", indicó la panelista.

Y remarcó: "La verdad que no gustó nada lo que pasó al aire y Moria para ellos es una figura del canal y que quieren cuidar para el año que viene.

"No les gustó verla así, sintieron que había sido agredida. Sintieron que María Fernanda intentó ponerle a Moria el mote de violenta y eso no gustó nada, así que automáticamente bajaron la orden de no dar notas", concluyó Varela sobre las palabras de María Fernanda a Casán que no habrían caído nada bien dentro de El Trece.

Esto se sumó a que se mostró que María Fernanda habló con los medios que lo esperaban a la salida del programa y Moria Casán decidió respetar el pedido desde el canal que no se hable más del tema.

Cómo fue el fuerte cruce entre Moria Casán y María Fernanda Callejón

Moria Casán y María Fernanda Callejón volvieron a tener un tenso ida y vuelta al aire en La mañana con Moria donde sacaron a relucir sus diferencias.

"Se te ha tenido una paciencia, se te ha respetado y dado un lugar como nadie. No hace falta que a mí me olfatees porque yo no necesito obsecuentes", le dijo la conductora.

Y además cuestionó a la actriz por mostrarse cercana al aire con Ángel de Brito y Yanina Latorre a quienes había criticado duramente días atrás.

"Trabajo acá, ¿qué querés que haga? Ya el año que viene te liberás de mí", le dijo picante Callejón sobre su futuro laboral lejos del programa. Y la One respondió firme: "No es eso. No estamos hablando de liberarte. No seas resentida, tené humor", cerró picante Moria Casán.

En charla con PrimiciasYa.com, María Fernanda Callejón confirmó hace unos días que no seguirá en el ciclo y explicó los motivos: "Hasta el momento no hubo acuerdos y también algunas cositas nuevas tengo en mente”, señaló la actriz.