WhatsApp: el radical cambio que se dará en las llamadas

Programar llamadas de WhatsApp

Según expresó WABetainfo, el portal especializado en actualizaciones del servicio de mensajería, la aplicación permitirá invitar usuarios a las llamadas a través de un mensaje.

De esta manera, si alguien es solicitado en una llamada, podrá unirse por más que la misma ya esté en curso.

Como si fuera poco, los expertos confirmaron también que WhatsApp contará con una herramienta para programar una llamada fácilmente. Dentro de la función, se podrá elegir un título para la llamada e incluso fecha y hora.

Cabe destacar que hasta el momento se desconoce de alguna fecha estipulada para el lanzamiento de la misma, pero se sabe que dicha herramienta estará disponible en la versión beta la 2.23.4.4 de Android.

Cómo descargar WhatsApp Plus 2022

Al tratarse de una aplicación no oficial, WhatsApp Plus no se encuentra disponible en tiendas como Play Store o iOS. Por ello, para conseguirla se debe primero descargar la APK, que se puede buscar en Google APK WhatsApp Plus y elegir instalar en alguno de los links que aparecerán.

Una vez descargada, se deben seguir una serie de pasos:

Ingresar a los Ajustes del teléfono.

Dirigirse a "Seguridad".

Seleccionar "Fuentes desconocidas".

Clickear en "Aceptar".

Finalmente, ejecutar el archivo APK que se descargó.

Si bien este software tiene funciones muy similares al servicio de mensajería WhatsApp, presenta algunos diferenciales en cuanto a mayor cantidad de emojis, tamaño de archivos y otros accesos.