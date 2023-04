Una de las funciones más buscadas en WhatsApp Plus es la posibilidad de ignorar mensajes de ciertos grupos de contactos sin que aparezcas en línea y sin que los demás sepan que has leído sus mensajes. Afortunadamente, WhatsApp Plus ofrece una solución: el "modo desconectado". Con esta función activada, puedes utilizar la aplicación sin que tus contactos sepan que estás en línea, lo que te brinda un mayor control sobre cuándo y a quién responder. Descubre cómo activar fácilmente el "modo desconectado" en nuestra guía paso a paso y mantén tu privacidad bajo control en WhatsApp Plus.

image.png WhatsApp Plus: descubrí cómo podés activar el modo desconectado

En resumen, WhatsApp Plus es una versión modificada de la popular aplicación de mensajería que ofrece funciones avanzadas de privacidad, incluyendo el "modo desconectado" que permite a los usuarios utilizar la aplicación sin que sus contactos sepan que están en línea. Si buscas una mayor privacidad y control en tu experiencia de mensajería, WhatsApp Plus puede ser una opción a considerar.

Si deseas habilitar el "modo desconectado" en WhatsApp Plus, sigue los siguientes pasos:

Abre WhatsApp Plus en tu teléfono Android.

Toca el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.

Selecciona «Plus Configuración».

Presiona en «Privacidad y seguridad».

Escoge «Contactos».

Aquí debes seleccionar «Ocultar escribiendo…» y «Ocultar grabando audio…», y luego toca «Aceptar» para guardar los cambios.

Es importante hacer esto, ya que si presionas accidentalmente el icono del micrófono o las teclas del teclado mientras lees los mensajes, tus contactos sabrán que estás en línea.

Por último, desactiva la opción «En línea» accediendo a «Plus Configuración» y luego «Privacidad y seguridad».

¡Listo! Ya has habilitado el «modo desconectado» en WhatsApp Plus y podrás utilizar la aplicación sin que tus contactos sepan que estás en línea.

Descarga la última versión de WhatsApp Plus 2023 siguiendo estos pasos para evitar problemas:

Elimina por completo WhatsApp de tu dispositivo.

No hagas copias de seguridad, ni de WhatsApp ni de WhatsApp Plus si ya tienes una versión anterior instalada.

Descarga el APK de WhatsApp Plus 2023 desde el enlace proporcionado.

Otorga permisos a Google Chrome para instalar aplicaciones de terceros.

Instala el APK descargado.

Coloca tu número de celular con el código de verificación.

¡Listo! Ya puedes comenzar a chatear sin temor a ser suspendido o baneado.