image.png

WhatsApp Plus: esta es la forma de saber si contás con la APK original

En principio es necesario ver el encabezado, ya que cuando se ingresa WhatsApp, en la parte verde oscura debe decir "WhatsApp Plus". Pero también si uno revisa los Ajustes de WhatsApp Plus, específicamente en Información.

Una vez allí, aparecerá un panel que indica cuál es la versión de WhatsApp con la que se cuenta. A su vez, cabe destacar que WhatsApp Plus no está llena de publicidad en extremo, por el contrario, el APK solo te mostrará comerciales si solo necesitas descargar alguna función para desbloquearla.

image.png

Además, WhatsApp Plus no pide que el usuario pague para acceder a las conversaciones o alguna función exclusiva. Por ello no hay que colocar tu tarjeta de crédito o débito.

WhatsApp Plus 2022: cómo descargarlo

Al tratarse de una aplicación no oficial, WhatsApp Plus no se encuentra disponible en tiendas como Play Store o iOS. Por ello, para conseguirla se debe primero descargar la APK, que se puede buscar en Google APK WhatsApp Plus y elegir instalar en alguno de los links que aparecerán.