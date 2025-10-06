WhatsApp presenta la nueva función para compartir imágenes en movimiento y cambia cómo enviamos fotos

En los iPhone, esta tecnología ya era conocida desde hace varias generaciones, mientras que en los dispositivos Android solía denominarse “fotos en movimiento”. WhatsApp ha logrado integrar ambas experiencias dentro de su propio ecosistema, creando una interfaz intuitiva para compartir estos archivos directamente desde la galería.

Cómo activar y enviar live photos en WhatsApp

Para aprovechar esta nueva función, el usuario debe tener un teléfono que permita capturar imágenes en modo “live” o “en movimiento”.

Se debe abrir la cámara del dispositivo y activar la opción correspondiente antes de tomar la foto.

Una vez capturada, la imagen se guarda automáticamente con los segundos adicionales de movimiento y sonido.

Desde WhatsApp, al abrir la galería, aparecerá el ícono “Live” cerca del botón de calidad HD.

Antes de enviarla, el usuario puede elegir si quiere compartirla como foto fija o como imagen en movimiento.

Cuando la imagen se envía en formato live, dentro del chat se mostrará con movimiento y sonido. Si se abre a pantalla completa, aparecerá en la parte superior la etiqueta “Live”, que se puede activar para reproducir la secuencia completa.

Esta experiencia aporta profundidad emocional y realismo, algo que los usuarios de WhatsApp venían pidiendo desde hace tiempo. La función se vuelve especialmente atractiva para compartir momentos familiares, viajes o eventos donde el movimiento añade un toque especial.

Compatibilidad con dispositivos y sistemas operativos

La actualización que introduce las imágenes en movimiento está disponible tanto en iOS como en Android, pero requiere que el dispositivo cuente con cámara capaz de registrar fotos animadas.

En iPhone, la compatibilidad abarca prácticamente todos los modelos lanzados desde el iPhone 6s en adelante.

en adelante. En Android, fabricantes como Samsung, Xiaomi, Huawei y Google Pixel ya incluyen esta función dentro de sus apps nativas de cámara.

Para disfrutar la experiencia completa, es fundamental mantener tanto el sistema operativo como WhatsApp actualizados a la versión más reciente. Esto garantiza la visualización fluida de las fotos animadas y evita errores de compatibilidad o de carga.

La compañía también confirmó que la función se irá liberando por etapas, por lo que algunos usuarios podrían recibirla unos días más tarde dependiendo de su región o modelo de teléfono.

WhatsApp, cada vez más completo y versátil

La combinación de imágenes en movimiento, herramientas de inteligencia artificial, stickers temáticos y el escáner de documentos posiciona a WhatsApp como una de las plataformas de mensajería más versátiles y completas del momento.

Meta busca que los usuarios puedan personalizar cada detalle de su experiencia, desde el fondo de chat hasta la forma en que comparten sus recuerdos. La estrategia apunta a mantener la relevancia de la aplicación en un mercado cada vez más competitivo, dominado por opciones como Telegram, iMessage o Signal.

Con estas novedades, WhatsApp se consolida como una red de comunicación visual, donde las fotos ya no son solo imágenes, sino fragmentos vivos de la vida cotidiana.