Cómo escanear documentos en WhatsApp para enviarlos como archivos PDF: el truco oculto

Cómo escanear documentos en WhatsApp

Aprender cómo escanear documentos en WhatsApp es sencillo una vez que se conoce dónde se esconde la función. El primer paso consiste en abrir la conversación donde se desea enviar el archivo. Desde allí, el usuario debe pulsar el ícono del clip o símbolo de adjuntar, situado junto al campo de escritura.

Al hacerlo, aparecerá un menú con varias opciones: fotos, videos, contactos, ubicación y, entre ellas, la que nos interesa: "Documento". Al seleccionarla, WhatsApp mostrará un nuevo menú donde se encuentra la opción "Escanear documento", normalmente ubicada al final de la lista.

Una vez elegida, la aplicación activará la cámara del dispositivo, pero no en modo normal, sino en modo escáner, con dos formas de uso: automático y manual.

En el modo automático , la cámara detecta los bordes del documento y enmarca el área con un recuadro verde. Si el teléfono se mantiene estable durante unos segundos, la app captura la imagen sin intervención del usuario.

, la cámara detecta los bordes del documento y enmarca el área con un recuadro verde. Si el teléfono se mantiene estable durante unos segundos, la app captura la imagen sin intervención del usuario. En el modo manual, el usuario puede decidir cuándo tomar la foto, ideal para documentos con fondos complejos o baja iluminación.

Cómo escanear documentos en WhatsApp 2

Ajustes, recortes y filtros disponibles en WhatsApp

Tras capturar la imagen, WhatsApp muestra una vista previa donde es posible ajustar los bordes del documento para delimitar el área exacta que se desea incluir. Esta herramienta, llamada "Adjust", resulta especialmente útil cuando el entorno presenta otros objetos que distraen la atención o cuando el documento no fue perfectamente alineado durante la toma.

Además, la aplicación permite aplicar filtros que mejoran la nitidez y el contraste del texto, logrando un resultado similar al de un escáner profesional. También se puede rotar la imagen, corregir la orientación o incluso modificar el color de fondo para una mejor lectura.

Una vez finalizada la edición, el usuario debe pulsar "OK" para confirmar la captura. En ese momento, WhatsApp genera una previsualización del archivo PDF y ofrece la opción de añadir un comentario o descripción antes del envío. Este detalle es útil para contextualizar el contenido, por ejemplo: "Factura del mes de septiembre" o "Comprobante de pago".

Cómo escanear documentos en WhatsApp 3

El receptor recibirá el archivo en formato PDF, listo para abrir, guardar o reenviar, manteniendo la calidad del escaneo original.

Disponibilidad y requisitos de la actualización

Meta confirmó que esta herramienta está llegando de manera progresiva a las versiones más recientes de WhatsApp para Android e iOS. Sin embargo, la disponibilidad puede variar según el país y la versión del sistema operativo. En algunos casos, los usuarios deberán actualizar manualmente la aplicación desde Google Play Store o App Store para visualizar la nueva opción.

Si aún no aparece el escáner de documentos, la recomendación oficial es mantener WhatsApp actualizado y esperar unos días, ya que la distribución se realiza por regiones. Esta estrategia permite a Meta corregir errores menores antes de que la función esté disponible para todos.