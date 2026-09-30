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El video del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas y una inesperada habilidad que sorprendió a todos

Desde la “Casa de los Sueños” de Nordelta, Mauro Icardi publicó un video disfrutando de un momento de pura diversión junto a Francesca, la mayor de sus hijas. Aquí, las imágenes.

30 sept 2026, 12:48
El video del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas y una inesperada habilidad que sorprendió a todos

El video del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas y una inesperada habilidad que sorprendió a todos

El video del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas y una inesperada habilidad que sorprendió a todos

El video del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas y una inesperada habilidad que sorprendió a todos

Después de varias semanas de permanecer en el centro de la escena por distintos motivos, Mauro Icardi volvió a poner el foco en su vida familiar y compartió un particular momento junto a una de sus hijas. El futbolista se reencontró con Francesca y no dudó en mostrar parte de ese encuentro a través de sus redes sociales.

El regreso del jugador al país se produjo hace ya un par de meses y, además de seguir enfrentado con Wanda Nara, la semana pasada quedó en el ojo mediático por su publicación en la que recordó su encuentro furtivo con la China Suárez el 26 de septiembre de 2021 en un hotel de París, confirmando así su infidelidad a la actual conductora de MasterChef Celebrity. A pesar de las numerosas críticas que recibió a raíz de ese posteo, Icardi decidió continuar con su vida y mantenerse activo en las redes.

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Así, en las últimas horas el futbolista sorprendió al publicar en sus Instagram Stories un breve video registrado por China Suárez en el parque de su mansión ubicada en Nordelta. Allí se lo puede observar junto a Francesca, su hija mayor, mientras ambos realizan una serie de medialunas encadenadas, una de las prácticas habituales de la gimnasia deportiva.

La escena mostró al futbolista intentando seguir los movimientos de la adolescente, quien realiza este tipo de ejercicios con gran facilidad debido a que es una de las disciplinas que aprende en el colegio. Junto al video, Mauro Icardi escribió una particular frase que dejó en claro la dinámica entre padre e hija: “Ella enseñándome”.

De esta manera, el jugador volvió a exhibir públicamente el excelente vínculo que mantiene con sus hijas y mostró una postal de absoluta complicidad con Francesca, en medio de las distintas versiones que circularon alrededor de su relación con ellas.

Cómo fue el explosivo descargo de Mauro Icardi en las redes donde cruzó a quienes lo llaman "fracasado"

Pero el contenido que compartió Mauro Icardi no terminó allí. En su cuenta oficial de Instagram, donde reúne 13,5 millones de seguidores, el futbolista también publicó imágenes en el feed donde se lo puede ver entrenando junto a China Suárez en el gimnasio de su casa.

Además de mostrar parte de su rutina, aprovechó la publicación para responderles directamente a quienes lo cuestionan y lo califican de fracasado por su situación laboral actual.

En ese sentido, dejó un extenso mensaje en el que habló de su presente y de la decisión de no tener, por el momento, un contrato firmado.

“Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección”, comenzó escribiendo el futbolista.

Lejos de dejar el tema ahí, Mauro Icardi continuó con su descargo y explicó cómo entiende su situación económica y personal. “Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual. No entiendo sus preocupaciones por mí”, sostuvo.

Finalmente, el futbolista cerró su mensaje con una contundente reflexión dirigida a quienes siguen de cerca sus movimientos y cuestionan sus decisiones: “Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo”.

     

 

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