El video del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas y una inesperada habilidad que sorprendió a todos

De esta manera, el jugador volvió a exhibir públicamente el excelente vínculo que mantiene con sus hijas y mostró una postal de absoluta complicidad con Francesca, en medio de las distintas versiones que circularon alrededor de su relación con ellas.

Cómo fue el explosivo descargo de Mauro Icardi en las redes donde cruzó a quienes lo llaman "fracasado"

Pero el contenido que compartió Mauro Icardi no terminó allí. En su cuenta oficial de Instagram, donde reúne 13,5 millones de seguidores, el futbolista también publicó imágenes en el feed donde se lo puede ver entrenando junto a China Suárez en el gimnasio de su casa.

Además de mostrar parte de su rutina, aprovechó la publicación para responderles directamente a quienes lo cuestionan y lo califican de fracasado por su situación laboral actual.

En ese sentido, dejó un extenso mensaje en el que habló de su presente y de la decisión de no tener, por el momento, un contrato firmado.

“Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección”, comenzó escribiendo el futbolista.

Lejos de dejar el tema ahí, Mauro Icardi continuó con su descargo y explicó cómo entiende su situación económica y personal. “Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual. No entiendo sus preocupaciones por mí”, sostuvo.

Finalmente, el futbolista cerró su mensaje con una contundente reflexión dirigida a quienes siguen de cerca sus movimientos y cuestionan sus decisiones: “Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo”.