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ANSES oficializó los requisitos y topes para cobrar la ayuda económica a trabajadores

La Administración Nacional de la Seguridad Social ratificó el esquema de asignaciones familiares, detallando los requisitos de ingresos y el nuevo tope vigente para cobrar la prestación este mes.

ANSES oficializó los requisitos y topes de ingresos para cobrar la ayuda económica a trabajadores

ANSES oficializó los requisitos y topes de ingresos para cobrar la ayuda económica a trabajadores

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los trabajadores registrados con hijos a cargo que perciban ingresos brutos inferiores a $3.209.863 podrán acceder al cobro de la ayuda económica correspondiente al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

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Tras la aplicación de un incremento del 1,66% impulsado por la fórmula de movilidad, el organismo previsional actualizó los rangos y topes de ingresos, estableciendo de manera excluyente que ningún integrante de la unidad familiar puede superar el umbral individual fijado para mantener la percepción del beneficio.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la ayuda económica de ANSES?

El acceso al beneficio exige el cumplimiento estricto de una serie de condiciones reglamentarias dentro del régimen previsional:

  • Condición laboral: ser trabajador registrado en relación de dependencia (sector público o privado) o monotributista encuadrado en la normativa vigente.

  • Vínculo familiar: tener a cargo hijos menores de 18 años debidamente declarados (la restricción de edad se anula en casos de hijos con discapacidad).

  • Actualización de datos: contar con la información personal y los vínculos familiares actualizados en las bases informáticas del organismo.

¿Cómo impacta el nuevo tope individual de $3.209.863 en el grupo familiar?

El límite salarial de $3.209.863 funciona como un parámetro de control estricto y de carácter individual. Esto significa que si uno de los progenitores supera dicha remuneración bruta mensual, la totalidad del grupo familiar queda inhabilitada para percibir la Asignación Familiar por Hijo, independientemente de que la sumatoria total de los ingresos del hogar se ubique por debajo de los topes máximos grupales previstos por la normativa oficial.

¿Cómo se calculan los montos actualizados de las Asignaciones Familiares?

La actualización de las escalas responde al mecanismo de movilidad mensual basado en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con la aplicación del 1,66% de suba, las sumas líquidas de bolsillo se reconfiguran según tramos de ingresos, segmentando los pagos para garantizar que los trabajadores de menores remuneraciones perciban los montos más elevados de la escala establecida por la Ley 24.714.

¿Cómo consultar la liquidación y el estado de la prestación en Mi ANSES?

La verificación del beneficio y el seguimiento de los pagos se realizan íntegramente de forma digital a través de los canales oficiales:

  • Ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Dirigirse a la sección de Hijos o Consultar para chequear las liquidaciones mensuales y el estado de los vínculos familiares.

  • Comprobar que los datos declarados por el empleador coincidan con los registros del sistema para evitar suspensiones preventivas en el cobro.

En pocas palabras

  • ANSES ratificó el esquema de asignaciones familiares y detalló requisitos.
  • Se fijó un ingreso bruto individual máximo de $3.209.863 para cobrar el beneficio.
  • El organismo actualizó los rangos y topes por la fórmula de movilidad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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