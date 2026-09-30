ANSES oficializó los requisitos y topes para cobrar la ayuda económica a trabajadores

¿Cómo se calculan los montos actualizados de las Asignaciones Familiares?

La actualización de las escalas responde al mecanismo de movilidad mensual basado en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con la aplicación del 1,66% de suba, las sumas líquidas de bolsillo se reconfiguran según tramos de ingresos, segmentando los pagos para garantizar que los trabajadores de menores remuneraciones perciban los montos más elevados de la escala establecida por la Ley 24.714.

¿Cómo consultar la liquidación y el estado de la prestación en Mi ANSES?

La verificación del beneficio y el seguimiento de los pagos se realizan íntegramente de forma digital a través de los canales oficiales: