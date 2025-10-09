WhatsApp sorprende con las nuevas funciones para llamadas grupales que prometen cambiar todo

Abrir el chat individual o grupal con las personas que desees incluir.

Tocar el ícono de videollamada (cámara de video).

(cámara de video). Si preferís hacerlo desde la pestaña Llamadas , seleccioná el ícono de nueva llamada (teléfono con signo de más).

, seleccioná el ícono de (teléfono con signo de más). Elegir Nueva llamada grupal y selecciona los contactos que participarán.

y selecciona los contactos que participarán. Pulsar en videollamada para comenzar.

Una vez iniciada, los usuarios pueden activar o desactivar su cámara, usar reacciones con emojis, o incluso levantar la mano para intervenir sin interrumpir. Todo con una interfaz más limpia y con iconos rediseñados para una navegación intuitiva.

Llamadas grupales en WhatsApp 2

Cómo recibir y gestionar una videollamada entrante

Si alguien te llama por video mientras el teléfono está bloqueado, aparecerá una pantalla específica de videollamada entrante de WhatsApp, con tres opciones claras:

Deslizar hacia arriba para aceptar , con el ícono de cámara en círculo azul.

, con el ícono de cámara en círculo azul. Deslizar hacia arriba para rechazar , con el ícono de teléfono rojo.

, con el ícono de teléfono rojo. Responder con mensaje, si prefieres no atender pero enviar una respuesta rápida.

Cuando el teléfono está desbloqueado, la notificación emergente permite tocar “Rechazar” o “Video” directamente. Además, WhatsApp permite contestar sin activar la cámara, gracias a la nueva opción “Apagar video”, que convierte la llamada en una de solo audio.

Llamadas grupales en WhatsApp 3

Funciones avanzadas que mejoran la experiencia

Entre las nuevas funciones para llamadas grupales en WhatsApp, se destaca la posibilidad de activar o desactivar el video sin cortar la comunicación. Con solo tocar el ícono de cámara desactivada, el usuario puede mantener la llamada activa y volver al video cuando lo desee.

Sin embargo, hay algunos límites que la plataforma aclara:

No es posible cambiar entre llamadas de voz y video durante una sesión grupal.

durante una sesión grupal. No se puede desactivar el altavoz en una videollamada.

en una videollamada. WhatsApp no permite respuestas automáticas a videollamadas.

a videollamadas. La orientación de la cámara (horizontal o vertical) no se puede modificar mientras la llamada está activa.

A pesar de estas restricciones, las mejoras implementadas ofrecen una comunicación más natural, especialmente con la incorporación de filtros, fondos y efectos que, aunque todavía presentan fallos en algunos dispositivos, se actualizan constantemente.

Llamadas grupales en WhatsApp 4

Reacciones y gestos: comunicación sin interrupciones

Una de las actualizaciones más celebradas son las reacciones durante videollamadas. Esta función, muy esperada por los usuarios, permite expresar emociones sin hablar. Para usarla:

Tocar el ícono de tres puntos horizontales .

. Seleccionar un emoji como reacción.

Tocarlo nuevamente si querés cambiarlo o eliminarlo.

Además, la herramienta de levantar la mano introduce una forma ordenada de intervenir en conversaciones con muchos participantes. Solo hay que tocar el mismo ícono de menú, seleccionar Levantar la mano y, cuando sea el turno, Bajar la mano.