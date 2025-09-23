En vivo Radio La Red
WhatsApp sorprende con una nueva función que cambia los chats: llega la traducción de mensajes

WhatsApp anunció el lanzamiento de una nueva función que permite que los usuarios puedan traducir mensajes a su idioma preferido. Así podrá usarse en Android y iPhone.

por Redacción A24 |
WhatsApp sorprende con una nueva función que cambia los chats: llega la traducción de mensajes. (Foto: archivo)

WhatsApp presenta la traducción de mensajes, una herramienta que promete transformar la manera en que millones de personas se comunican a diario. Con más de 3.000 millones de usuarios activos en más de 180 países, la aplicación de mensajería ha dado un paso clave para eliminar uno de los principales obstáculos de la comunicación: el idioma.

Hasta ahora, muchos usuarios debían recurrir a aplicaciones externas para traducir textos recibidos en otro idioma, lo que suponía una interrupción en la conversación. A partir de esta nueva actualización, la experiencia será más fluida y directa, sin necesidad de salir de la aplicación.

Cómo funciona la traducción de mensajes en WhatsApp

El proceso es sencillo. Cuando un usuario reciba un mensaje en un idioma diferente, solo deberá mantener presionado el texto y seleccionar la opción "Traducir". La aplicación permitirá elegir el idioma de destino o el idioma desde el cual se quiere traducir.

Además, la plataforma ofrece la posibilidad de descargar y guardar el paquete de idioma para futuras traducciones rápidas. Esta novedad no se limita a las conversaciones privadas, ya que también está disponible en grupos y en las actualizaciones de canales.

Una de las funciones más destacadas para los usuarios de Android es la traducción automática de conversaciones completas. Si se activa esta opción, todos los mensajes entrantes en ese chat se mostrarán ya traducidos en el idioma seleccionado, lo que simplifica aún más la comunicación con personas que no hablan la misma lengua.

Cómo protege WhatsApp la privacidad de los chats

Las traducciones de mensajes se diseñaron para proteger la privacidad de tus chats. Por eso, las traducciones se producen en tu dispositivo, donde WhatsApp no puede verlas.

Cuándo estará disponible en Android y iPhone

La implementación de la traducción de mensajes se está realizando de manera gradual a partir de hoy, tanto en dispositivos Android como en iPhone.

En el caso de Android, la función estará disponible en seis idiomas principales: inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. Estos idiomas fueron elegidos por su relevancia dentro de la base global de usuarios.

Para los usuarios de iPhone, la experiencia será aún más amplia desde el inicio. La traducción podrá aplicarse en más de 19 idiomas, lo que refuerza el alcance global de la aplicación y la adapta a distintos contextos culturales y lingüísticos.

Qué se espera de la traducción de mensajes en WhatsApp

La compañía expresó que su objetivo principal con esta innovación es que esta función ayude a romper las barreras del idioma y permita a los usuarios conectarse más profundamente con sus seres queridos y comunidades de todo el mundo.

En un mundo cada vez más globalizado, la comunicación entre personas que hablan distintos idiomas se volvió una necesidad cotidiana, ya sea en ámbitos familiares, laborales o de entretenimiento. Con esta actualización, WhatsApp se posiciona como un puente directo para esas interacciones.

Cuál será el impacto en la vida diaria de los usuarios

La introducción de esta herramienta no solo simplificará las conversaciones personales. También puede convertirse en un recurso clave en contextos profesionales y académicos, como grupos de trabajo con integrantes de diferentes países, estudiantes en proyectos internacionales o comunidades donde confluyen múltiples culturas: la traducción de mensajes permitirá un intercambio más natural.

WhatsApp y su estrategia para mantener el liderazgo

El lanzamiento de la traducción de mensajes también refleja la estrategia de WhatsApp para mantenerse a la vanguardia en el competitivo mercado de la mensajería instantánea. Plataformas como Telegram o WeChat han explorado funciones similares, pero la llegada de esta opción en WhatsApp podría marcar una diferencia significativa en la adopción global de esta tecnología.

Con esta incorporación, la aplicación propiedad de Meta se adapta mejor a la diversidad cultural y lingüística de sus usuarios, al mismo tiempo que refuerza su posición como líder en comunicación digital.

Aunque la función ya comenzó a implementarse, WhatsApp confirmó que se ampliará progresivamente a más idiomas en los próximos meses.

Redacción A24
Por Redacción A24
