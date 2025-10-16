Venus en trígono con Neptuno: ¿te estás enamorando de una ilusión?

No todo lo que brilla es fantasía

El corazón vuela, claro. Pero los pies conviene mantenerlos —aunque levemente rozando tierra—. Este tránsito impone un equilibrio delicado: dejar que la emoción fluya, sin olvidar de mirar señales concretas. Que lo romántico te inspire, no te nuble.

¿Y si lo que deseás también te asusta?

En medio de tanto dulce encanto, podés sentir también una bruma, una duda: “¿y si me estoy engañando?” Esa pregunta aparece como un farolito: casi imprescindible para no pisar en falso.

El tránsito Venus en trígono con Neptuno es una invitación romántica… pero también una prueba de que el corazón puede pedir claridad. Porque amar no es solo soñar, también es decidir con los ojos abiertos.

Cómo vivís (o vas a vivir) este tránsito: 5 signos que la sienten con ganas

Piscis : te zambullís sin miedo. Este tránsito te potencia la conexión espiritual con alguien, pero cuidado: no idealices tanto que te lastimes después.

Cáncer : querés cuidar desde el alma. Sentís ganas de cuidar al otro y de que te cuiden; puede haber desengaños si sus gestos no acompañan tus expectativas.

Libra : el encanto social sube. Las citas, salidas, conexiones se iluminan. Pero ojo con tomar señales vagas como certezas.

Escorpio : las emociones se intensifican. Sentís lo que siempre fue, lo que podría ser… con hipersensibilidad.

Capricornio: querés un “algo más”. Bajo esa coraza pragmática, se ablanda el deseo de que lo romántico se concrete.

Preguntas frecuentes

¿A qué signos impacta más Venus en trígono con Neptuno?

Principalmente los signos de agua (Piscis, Cáncer, Escorpio) y aquellos con Venus o Neptuno cerca del eje de tu carta natal.

¿Cómo diferenciar ilusión de realidad bajo este tránsito?

Prestá atención a acciones concretas: mensajes, encuentros, coherencia emocional. Si hay más fantasía que acción, quizás estás proyectando.

¿Es un buen momento para comenzar algo serio?

Puede ser una etapa inspiradora, pero conviene esperar a que las señales se confirmen. No firmes nada con el corazón nublado.