Venus en trígono con Neptuno: ¿te estás enamorando de una ilusión?

Ese cosquilleo suave que te agarra de sorpresa al mirar su foto, esa canción que te nubla la cabeza, esa idea de “tal vez esto podría ser algo mágico”… bien, puede que estés sintiendo el influjo del tránsito de Venus en trígono con Neptuno.
Con el tránsito de Venus en trígono con Neptuno, el corazón flota… pero ojo, no todo es lo que parece.
Venus en trígono con Neptuno: enamorarse es pintar con alas. fT
Cuando Venus hace trígono a Neptuno, todo se pinta con un filtro de ensueño. Es como si tu mundo emocional agrandara su lente, buscando magia en lo cotidiano. Y claro, eso suena lindo… hasta que confundes lo ideal con lo real.
El tránsito Venus en trígono con Neptuno puede:
Activar fantasías románticas: te pintás un vínculo como sacado de una novela (aunque falten textos, gestos o certezas).
Abrir tu sensibilidad: sentís más lo de otros, te emocionás con facilidad, empatías profundas brotan.
Alentar la creatividad: música, arte, escritura se vuelven canales fluidos, casi sanadores.
Ojo con idealizar: podés proyectar en alguien cualidades que en verdad no está mostrando (o no tiene).
Hay que andar con cuidado para no enamorarte de una idea más que de una persona real. Porque con este tránsito, la línea entre ilusión y realidad se vuelve difusa.
El corazón vuela, claro. Pero los pies conviene mantenerlos —aunque levemente rozando tierra—. Este tránsito impone un equilibrio delicado: dejar que la emoción fluya, sin olvidar de mirar señales concretas. Que lo romántico te inspire, no te nuble.
¿Y si lo que deseás también te asusta?
En medio de tanto dulce encanto, podés sentir también una bruma, una duda: “¿y si me estoy engañando?” Esa pregunta aparece como un farolito: casi imprescindible para no pisar en falso.
El tránsito Venus en trígono con Neptuno es una invitación romántica… pero también una prueba de que el corazón puede pedir claridad. Porque amar no es solo soñar, también es decidir con los ojos abiertos.
Piscis: te zambullís sin miedo. Este tránsito te potencia la conexión espiritual con alguien, pero cuidado: no idealices tanto que te lastimes después.
Cáncer: querés cuidar desde el alma. Sentís ganas de cuidar al otro y de que te cuiden; puede haber desengaños si sus gestos no acompañan tus expectativas.
Libra: el encanto social sube. Las citas, salidas, conexiones se iluminan. Pero ojo con tomar señales vagas como certezas.
Escorpio: las emociones se intensifican. Sentís lo que siempre fue, lo que podría ser… con hipersensibilidad.
Capricornio: querés un “algo más”. Bajo esa coraza pragmática, se ablanda el deseo de que lo romántico se concrete.
¿A qué signos impacta más Venus en trígono con Neptuno?
Principalmente los signos de agua (Piscis, Cáncer, Escorpio) y aquellos con Venus o Neptuno cerca del eje de tu carta natal.
¿Cómo diferenciar ilusión de realidad bajo este tránsito?
Prestá atención a acciones concretas: mensajes, encuentros, coherencia emocional. Si hay más fantasía que acción, quizás estás proyectando.
¿Es un buen momento para comenzar algo serio?
Puede ser una etapa inspiradora, pero conviene esperar a que las señales se confirmen. No firmes nada con el corazón nublado.