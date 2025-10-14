En vivo Radio La Red
Astrología: Urano moviendo el tablero y los 3 signos que te van a cambiar TODO sin avisar

Con Urano agitando el cielo, algunos signos van a decir “basta” y patear el tablero como si fuera una partida aburrida. Esto dice la Astrología.

Urano moviendo el tablero: cuando el alma pide revolución. Foto: Astrología

Urano es el planeta de lo inesperado, el cambio repentino, la chispa que rompe la rutina. Y cuando se activa fuerte —como ahora—, no hay quien lo frene. Este tránsito no pregunta: sacude.

Si venías sintiendo que algo no encajaba —una relación, un trabajo, una versión tuya—, Urano viene a mostrarte que ya no se puede seguir igual. A veces el cambio no es una elección, es un empujón del universo para que te animes.

Astrología: ¿Y si lo que perdés es justamente lo que te ata?

Urano no destruye porque sí: libera. Es ese amigo brutalmente honesto que te dice “ya fue, no te da felicidad”. Y aunque duela, tiene razón.

Durante este tránsito vas a sentir la necesidad de independencia, de romper moldes, de ser más auténtico. Puede venir en forma de renuncias, mudanzas, cortes de pelo drásticos o decisiones que nadie entiende. Pero vos sí.

La mente busca seguridad, el alma busca verdad. Y Urano, con su energía eléctrica, te recuerda que la vida es movimiento.

Cambiar no siempre es perder

Lo que se cae con Urano no era sólido, era costumbre. Y lo que nace en su lugar puede ser más liviano, más tuyo, más real.

Dejá que el caos te mueva. No todo cambio es catástrofe. A veces es el universo diciéndote: “acordate de quién sos”.

Los 3 signos que van a sorprender hasta a su sombra

  • Tauro : Sos el menos fan del cambio, pero Urano te tiene en jaque. Te cansás de lo mismo y te animás a lo impensado.

  • Acuario : Regido por Urano, vas a brillar en tu rareza. Cortás con lo que no te representa, aunque nadie lo entienda.

  • Leo : Te cansás de sostener apariencias. Si algo no vibra con tu fuego, lo soltás sin drama (o con un poco, pero bien puesto).

Preguntas frecuentes

¿Por qué Urano genera tanta incomodidad?

Porque nos saca de la zona de confort. Pero sin eso, no hay evolución.

¿Qué puedo hacer si todo se mueve muy rápido?

Respirar, no resistir, confiar. Lo nuevo necesita espacio.

¿Qué signos están más revolucionados?

Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Son los signos fijos, los que más sienten la energía de Urano.

