Astrología: Urano moviendo el tablero y los 3 signos que te van a cambiar TODO sin avisar

La mente busca seguridad, el alma busca verdad. Y Urano, con su energía eléctrica, te recuerda que la vida es movimiento.

Cambiar no siempre es perder

Lo que se cae con Urano no era sólido, era costumbre. Y lo que nace en su lugar puede ser más liviano, más tuyo, más real.

Dejá que el caos te mueva. No todo cambio es catástrofe. A veces es el universo diciéndote: “acordate de quién sos”.

Los 3 signos que van a sorprender hasta a su sombra

Tauro : Sos el menos fan del cambio, pero Urano te tiene en jaque. Te cansás de lo mismo y te animás a lo impensado.

Acuario : Regido por Urano, vas a brillar en tu rareza. Cortás con lo que no te representa, aunque nadie lo entienda.

Leo : Te cansás de sostener apariencias. Si algo no vibra con tu fuego, lo soltás sin drama (o con un poco, pero bien puesto).

Preguntas frecuentes

¿Por qué Urano genera tanta incomodidad?

Porque nos saca de la zona de confort. Pero sin eso, no hay evolución.

¿Qué puedo hacer si todo se mueve muy rápido?

Respirar, no resistir, confiar. Lo nuevo necesita espacio.

¿Qué signos están más revolucionados?

Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Son los signos fijos, los que más sienten la energía de Urano.