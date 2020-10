Las 10 frases más polémicas de Trump al hablar del coronavirus

La polémicas frases de Donald Trump sobre el coronavirus, enfermedad por la cual finalmente debió ser internado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debió ser internado en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, ubicado en Maryland, Washington, a pocas horas de ser diagnosticado por coronavirus al igual que la primera dama, Melania Trump.

Los ojos del mundo se encuentran en la salud del presidente, que en tan solo un mes buscará la reelección para poder mantenerse en el poder por otros cuatro años.

Si bien Trump venía esquivando al virus desde que se desató la pandemia, finalmente contrajo la enfermedad. Todo indica que una de sus más cercanas consejeras, Hope Hicks, habría sido la transmisora.

En un principio, la estrategia del mandatario fue bajarle el tono a la pandemia y culpar a China por los sucedido. Así lo hizo saber con sus polémicas declaraciones a los medios, que un día como hoy volvieron a reflotar.

Estas son las 10 frases más polémicas del presidente estadounidense

"Lo tenemos totalmente bajo control. Se trata de una persona que vino de China. Todo va a ir bien"

"Esto es una gripe. Es como una gripe"

"Va a desaparecer. Un día, como un milagro, va a desaparecer"

"Me gusta esto. Y realmente lo comprendo. La gente se sorprende que lo comprenda. Todos estos doctores me dicen: '¿cómo es que sabe tanto sobre esto?' Quizá yo tenga una capacidad natural. Quizá debí dedicarme a esto en lugar de ser candidato a presidente"

"Me siento bien. Pero no me veo usando mascarilla. Quizá cambie de opinión"

"Veo que el desinfectante lo elimina (al virus) ¿Existe una forma de que podamos hacer algo parecido, mediante una inyección para limpiar casi todo? Es algo (el virus) que penetra en los pulmones, y podría por eso ser interesante intentarlo"

"Cuando tenemos muchos casos (de contagios), no considero que eso sea algo malo, considero de alguna manera que es una buena cosa porque supone que nuestros test son mucho mejores"

"Ocurre que creo en ello. Como saben, lo he tomado durante un período de 14 días. Y aquí estoy. Creo que funciona en las fases previas" (sobre la hidroxicloroquina)

"Tenemos que responsabilizar a la nación que ha desatado esta plaga en todo el mundo, China. Este gobierno chino, y la Organización Mundial de la Salud, que está virtualmente controlada por China, declararon falsamente que no existía prueba de transmisión entre seres humanos"

"Tengo mascarilla, tengo una aquí mismo, pero no la uso como él, que cada vez que lo ves tiene una mascarilla. Puede estar hablando, a 200 pies (unos 60 metros) de distancia y lleva la mascarilla más grande que hayas podido ver"