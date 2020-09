"Todo el 2021 vamos a tener que usar barbijo", afirmó una de las infectólogas que asesora a Alberto Fernández

Ángela Gentile en diálogo con Vivo el Domingo

La infectóloga Ángela Gentile, miembro del Comité de expertos que asesora a Alberto Fernández, habló sobre el avance de la pandemia en la Argentina y las vacunas que se están desarrollando, al tiempo que advirtió: "Todo el 2021 vamos a tener que usar barbijo".

En diálogo con Vivo el Domingo, la infectóloga analizó cuál es la realidad epidemiológica nacional tras las flexibilizaciones que se aplicaron en algunos distritos y destacó: "Todo lo que se realiza con protocolos es seguro, lo que no es seguro es hacer algo clandestino y a puertas cerradas. Eso es lo que promueve y facilita la transmisión"

Por lo que aclaró que "ante síntomas dudosos es preferible activar los protocolos" y aislarse, ya que "es importante la responsabilidad individual" para evitar los brotes.

En tanto, al referirse a las vacunas que se están desarrollando, Gentile explicó: "En marzo o abril, no sabemos exactamente cuándo, se va a comenzar la vacunación pero no es mágico, no quiere decir que cuando comencemos a vacunar se terminó todo".

Es por eso que advirtió: "Seguramente todo el 2021 van a seguirse los protocolos y vamos a tener que estar con barbijos, pero ya con un horizonte claro", al tiempo que afirmó que el próximo año se deberá "transitar el año escalonadamente, aumentando las coberturas de vacunación hasta generar la inmunidad de rebaño efectiva".

Además, explicó cómo es el diagnóstico por nexo epidemiológico, estimó cómo sería el regreso a las clases y cuáles serán los grupos que primero recibirán la vacuna.