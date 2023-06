30 mil millones de soles: descubren el agujero negro más grande del Universo

El equipo de astrónomos, dirigido por investigadores de la Universidad de Durham, empleó la técnica de lente gravitacional, en la cual una galaxia en primer plano actúa como una lente desviando la luz proveniente de objetos más distantes y magnificándola. Además, utilizaron simulaciones en supercomputadoras en las instalaciones de DiRAC HPC, lo que permitió a los investigadores examinar cómo la luz se desviaba alrededor de un agujero negro dentro de una galaxia ubicada a cientos de millones de años luz de distancia.

Según los investigadores, este agujero negro en particular posee una masa equivalente a 30 mil millones de veces la masa de nuestra estrella, el Sol. Gracias al fenómeno de la lente gravitacional, los científicos pudieron obtener información valiosa sobre el comportamiento de este gigantesco agujero negro.

El fenómeno de la lente gravitacional ocurre cuando el campo gravitacional de una galaxia actúa como una lente, desviando la luz de una galaxia más distante y creando así imágenes múltiples de ella. Esto permite a los expertos estudiar en detalle la galaxia que ha sido magnificada.

Los hallazgos de este estudio han sido publicados en la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, y según el Dr. James Nightingale, autor principal del estudio y miembro del Departamento de Física de la Universidad de Durham, el descubrimiento es extremadamente emocionante. El Dr. Nightingale afirma que este agujero negro en particular, con una masa aproximada de 30 mil millones de veces la del Sol, es uno de los más grandes jamás detectados y se encuentra en el límite superior de lo que se creía teóricamente posible para estos objetos cósmicos.

El investigador también destacó que el estudio de las lentes gravitacionales permite observar agujeros negros inactivos, algo que hasta ahora no había sido posible en galaxias distantes. Este enfoque podría abrir nuevas oportunidades para detectar muchos más agujeros negros más allá de nuestra propia galaxia y revelar cómo evolucionaron estos objetos exóticos en épocas más tempranas del cosmos.

El descubrimiento de este agujero negro masivo nos brinda una nueva perspectiva sobre la naturaleza y la escala de estos fenómenos cósmicos, y sin duda, impulsará futuras investigaciones para comprender mejor el universo y los secretos que aún alberga en su inmenso cosmos.