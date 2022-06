Alberto Crescenti contó cómo fue el operativo de rescate en el incendio de Recoleta: "Nunca te vas a acostumbrar..."

"Murieron tres chicos y esos chicos, lamentablemente, tenían gran cantidad de inhalación de humo. Cuando los sacaron, empezamos a reanimarlos, los reanimamos en la ambulancia, en el hospital, y lamentablemente no los pudimos sacar", lamentó Crescenti.

El titular del SAME admitió que cuando llegó al lugar del incidente y vio la magnitud del incendio, pensó que "se iba a complicar", pero destacó la labor de los bomberos y de los rescatistas y agregó: "Gracias a Dios se paró a tiempo".



"Fue una mañana tremenda. Me llamaron de la central 107, me dijeron que había menores atrapados y fuimos en masa. Llegamos con 30 ambulancias, equipos de triage, oxigenación, unidades de catástrofe. Entre no tomar decisiones, vos tenés que tomar una, sea buena o mala", agregó Crescenti en A24.