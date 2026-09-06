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Alerta amarilla por frío: qué temperatura hará este domingo y cómo seguirá el tiempo en CABA

El SMN mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas en distintas zonas del país. En la Ciudad de Buenos Aires, este domingo la mínima será de 4°C y la máxima de 10°C. Desde el lunes comenzará un progresivo ascenso térmico.

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Alerta amarilla por frío: qué temperatura hará este domingo y cómo seguirá el tiempo en CABA

Alerta amarilla por frío: qué temperatura hará este domingo y cómo seguirá el tiempo en CABA

El frío intenso será protagonista este domingo 6 de septiembre en buena parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío que alcanza a sectores de la Ciudad de Buenos Aires y distintas localidades de varias provincias.

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Vuelve el frío al AMBA. (Foto: IA)

En CABA, la jornada comenzará con temperaturas muy bajas y una mínima de 4°C. El cielo se presentará entre algo nublado y parcialmente nublado, mientras que no se esperan lluvias durante el día.

El viento soplará con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja durante la mañana. Por la tarde, las condiciones se mantendrán estables y la temperatura alcanzará una máxima de 10°C.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el frío comenzará a quedar atrás de manera progresiva a partir del lunes, con un aumento sostenido de las temperaturas máximas durante los días siguientes.

Alerta amarilla por frío: a qué zonas alcanza

La advertencia emitida por el SMN comprende sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa y Neuquén.

Según el organismo, las temperaturas extremas pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos considerados de riesgo, entre ellos niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.

Ante las bajas temperaturas, se recomienda evitar permanecer durante períodos prolongados al aire libre y utilizar varias capas de ropa liviana para mantener el calor corporal.

También es importante calefaccionar los ambientes de manera segura, evitar los cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Cómo estará el tiempo en CABA durante la semana

Después del domingo más frío, el pronóstico anticipa un ascenso progresivo de las temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires.

Lunes 7: la mínima será de 5°C y la máxima llegará a 13°C. Se espera cielo variable, sin precipitaciones y viento leve.

Martes 8: continuará el ascenso térmico, con una mínima de 6°C y una máxima de 17°C. El cielo estará mayormente despejado o con nubosidad variable y no se esperan lluvias.

Miércoles 9: las temperaturas subirán nuevamente. La mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 19°C, con condiciones estables y sin precipitaciones previstas.

Jueves 10: se espera una mínima de 9°C y una máxima de 20°C. El cielo estará parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias y viento leve.

De esta manera, el panorama meteorológico muestra un domingo marcado por el frío extremo y temperaturas de un dígito, seguido por varios días de recuperación térmica, con máximas que llegarán a los 20°C hacia el jueves.

En pocas palabras

  • Alerta Amarilla: El SMN mantiene advertencias por frío extremo en varias provincias y CABA.
  • Temperaturas en CABA: Mínima de 4°C y máxima de 10°C este domingo, con ascenso térmico progresivo desde el lunes.
  • Recomendaciones: Se aconseja abrigarse, calefaccionar de forma segura y cuidar a grupos de riesgo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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