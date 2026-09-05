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Tuli Acosta reaccionó tras la revelación de Luck Ra sobre La Joaqui y su nueva pareja: "Dignidad y honor"

Tuli Acosta habló sobre su vínculo con Luck Ra luego de haber sido señalada como la tercera en discordia en la separación del cantante y La Joaqui.

5 sept 2026, 23:30
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Tuli Acosta reaccionó tras la revelación de Luck Ra sobre La Joaqui y su nueva pareja: Dignidad y honor

Tuli Acosta reaccionó tras la revelación de Luck Ra sobre La Joaqui y su nueva pareja: "Dignidad y honor"

Tuli Acosta reaccionó tras la revelación de Luck Ra sobre La Joaqui y su nueva pareja: Dignidad y honor

Tuli Acosta reaccionó tras la revelación de Luck Ra sobre La Joaqui y su nueva pareja: "Dignidad y honor"

Luck Ra prendió la mecha este sábado por la noche luego de hacer público el romance de La Joaqui con un examigo suyo, que todos los cañones apuntan a que sería Tiago PZK. La revelación generó una fuerte repercusión y volvió a poner en escena una historia que ya había dado mucho que hablar.

En medio de este revuelo, Tuli Acosta formó parte de PH: Podemos Hablar (Telefe), luego de haber quedado involucrada como tercera en discordia en la relación entre ambos. La bailarina se refirió a la situación y contó su versión sobre las versiones que circularon en torno a este supuesto triángulo.

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"Creo que fue una búsqueda de inventar y divulgar una mentira muy grande, a un punto que nos ponían en jaque a los propios protagonistas", contó cuál fue su dolor de todo esto.

Además, siguió en su relato: "Tenemos mucha cercanía con Facu. Si querías implantar una intención distinta a que no sea amistad, había cosas por la cercanía que tenemos. No fue un chisme, fue algo que se hizo para atacar mi dignidad y honor, algo que puedo defender con mi palabra"

"Es la primera vez que me enfrento con algo tan masivo, de ver mi nombre en todos lados, de estar en una carátula de tercera en discordia con uno de mis mejores amigos. Que la gente empiece a hablar de otra cosa no quita que el protagonista sienta que sigue vivo todos los días. El rumor y el chisme atacó mi lado más íntimo: mi dignidad y honor", concluyó.

Qué dijo Luck Ra de su ruptura con La Joaqui

La separación de La Joaqui y Luck Ra volvió a generar repercusiones luego de que el cantante realizara un extenso descargo en sus redes sociales. En medio de las versiones que circularon tras el final de la relación, el artista decidió aclarar su postura y negó rotundamente haberle sido infiel a la cantante.

Al hablar sobre el vínculo que mantuvieron y el lugar que ella ocupó en su vida, el cordobés fue contundente y también hizo referencia a la situación sentimental actual de su expareja: “Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida. Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa ”.

La frase sobre el “ex gran amigo” no pasó inadvertida y volvió a instalar las versiones que vinculan a La Joaqui con Tiago PZK. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente un romance, la cercanía entre ambos y distintas situaciones que trascendieron en las últimas semanas alimentaron los rumores.

En otro tramo de su mensaje, el cantante se refirió al final de la relación y explicó cómo atraviesa actualmente esa separación. Según planteó, ambos tomaron caminos diferentes y, aunque ya no estén juntos, mantiene presente todo lo que compartieron durante el tiempo que estuvieron en pareja: “Nuestra relación terminó y cada uno después siguió su camino. No busco el amor y tengo mucho que aprender para que algún día ocurra. Aunque la distancia hoy forme parte de nuestras vidas no va a cambiar lo mucho que aprendí y viví con ella ”.

Finalmente, el cuartetero buscó dejar atrás las especulaciones y poner el foco en los momentos positivos que vivieron juntos. En ese sentido, remarcó que, más allá de cómo terminó el vínculo, para él es importante conservar ese recuerdo y permitir que cada uno continúe con su vida: “Para mi es importante quedarse con el hermoso recuerdo de lo vivido, y que cada uno siga su vida de la forma que mas feliz nos haga ”.

En pocas palabras

  • Tuli Acosta: Desmintió ser tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui, asegurando que se trata de un ataque a su dignidad.
  • Luck Ra: Reveló el romance de La Joaqui con su examigo, presuntamente Tiago PZK, desatando la polémica.
  • Versión de Acosta: Afirma que la cercanía con Facu (posiblemente Tiago PZK) se malinterpretó, defendiendo su honor ante los rumores masivos.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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