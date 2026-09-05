La Joaqui destrozó a Luck Ra con un durísimo descargo: "No te convierte en víctima de mi presente"

Uno de los puntos que más le molestó fue que el cantante resumiera la situación haciendo referencia a un supuesto “ex gran amigo”, una expresión que, para ella, distorsiona lo ocurrido y deja abierta una interpretación de traición. “Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad. Es elegir cuidadosamente una parte de la verdad para sugerir una traición ”, señaló.

En esa misma línea, dejó en claro que durante todo este tiempo prefirió no exponer públicamente cuestiones de la relación para explicar su dolor. “Nunca necesité destruir tu imagen para explicar mi dolor”, afirmó.

La artista también se refirió al tiempo que necesitó para atravesar la ruptura y rechazó que haber seguido adelante sentimentalmente implique borrar lo que vivió junto al cordobés. “Los duelos no tienen un tiempo reglamentario”, planteó, antes de remarcar que, después de la separación, conoció una faceta de su expareja que no había visto durante el noviazgo.

Con esa postura, buscó diferenciar el cierre de la relación de su presente amoroso y explicó que continuar con su vida no significa desconocer la historia que compartieron: “Seguir adelante no borra lo que sentí ni convierte lo vivido en mentira. Simplemente significa que pude aceptar el final que vos elegiste ”.

La Joaqui también cuestionó que Luck Ra se presentara como víctima por la manera en que ella decidió procesar la ruptura y avanzar. “Que yo haya hecho mi duelo más rápido de lo que esperabas no te convierte en víctima de mi presente ”, sostuvo.

Pero el descargo no terminó allí. La cantante dejó entrever que todavía existen aspectos de la relación que decidió mantener bajo reserva y que, pese a todo lo ocurrido, continúa eligiendo el silencio por respeto: “Yo sigo eligiendo no contar muchas cosas por respeto. Ojalá no confundas nunca más mi silencio con falta de memoria ”.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase dirigida directamente a su expareja y que resume el principal reclamo de su descargo: “Respetar mi presente también significa entender que ya no te pertenece contarlo ”.

Qué dijo Tuli Acosta de Luck Ra y La Joaqui

El escándalo que se generó alrededor de Luck Ra y La Joaqui sumó una nueva voz. Luego de que el cantante hiciera pública la supuesta relación de su expareja con un hombre de su círculo íntimo, todas las miradas quedaron puestas sobre Tuli Acosta, quien había sido señalada tiempo atrás como una posible tercera en discordia.

La bailarina estuvo como invitada en PH: Podemos Hablar (Telefe) y aprovechó el espacio para contar cómo atravesó aquella situación. Lejos de tomarlo como un simple rumor de redes, explicó que la versión tuvo consecuencias concretas tanto para ella como para su vínculo con Facundo.

"Creo que fue una búsqueda de inventar y divulgar una mentira muy grande, a un punto que nos ponían en jaque a los propios protagonistas", contó cuál fue su dolor de todo esto.

A lo largo de su relato, Tuli remarcó que la amistad que mantiene con el cordobés siempre fue muy cercana y que, justamente por ese vínculo, cualquier interpretación romántica podía resultar creíble para quienes buscaban instalar otra versión. Sin embargo, aseguró que detrás de aquella historia hubo una intención mucho más grave que simplemente generar comentarios: "Tenemos mucha cercanía con Facu Si querías implantar una intención distinta a que no sea amistad, había cosas por la cercanía que tenemos. No fue un chisme, fue algo que se hizo para atacar mi dignidad y honor, algo que puedo defender con mi palabra".

La repercusión que alcanzó el rumor también fue un aspecto que la marcó especialmente. Según relató, nunca había experimentado un nivel de exposición semejante ni había visto su nombre asociado de manera tan masiva a una historia sentimental que, desde su perspectiva, nunca existió.

"Es la primera vez que me enfrento con algo tan masivo, de ver mi nombre en todos lados, de estar en una carátula de tercera en discordia con uno de mis mejores amigos. Que la gente empiece a hablar de otra cosa no quita que el protagonista sienta que sigue vivo todos los días. El rumor y el chisme atacó mi lado más íntimo: mi dignidad y honor", concluyó.