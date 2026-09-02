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¿Nieva en Buenos Aires el domingo?: qué dice el pronóstico ante la ola de frío

La posibilidad de nieve en Buenos Aires fue tendencia en X, pero el pronóstico actual no confirma nevadas para el domingo.

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La posibilidad de nieve en Buenos Aires se volvió tendencia en redes sociales luego de que varios usuarios de X mostraran capturas de aplicaciones meteorológicas que anticipaban probabilidades de nieve para el domingo. (Foto: archivo)

La posibilidad de nieve en Buenos Aires se volvió tendencia en redes sociales luego de que varios usuarios de X mostraran capturas de aplicaciones meteorológicas que anticipaban probabilidades de nieve para el domingo. (Foto: archivo)

La posibilidad de que nieve el próximo domingo en Buenos Aires generó expectativa entre los usuarios de redes sociales, luego de que varias personas reportaran en X que sus aplicaciones meteorológicas mostraban probabilidades de nieve para el 6 de septiembre. La versión se instaló rápidamente y volvió a poner en escena la posibilidad de que el frío extremo llegue acompañado por precipitaciones invernales.

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El escenario estará condicionado por el ingreso de una masa de aire muy frío durante el fin de semana. El descenso de las temperaturas será uno de los principales factores para determinar el tipo de precipitación, aunque por sí solo no alcanza para garantizar una nevada en Buenos Aires.

A pesar de las expectativas, el pronóstico actual marca un escenario diferente y las condiciones necesarias para que se produzca el fenómeno son muy específicas. (Foto: archivo)

A pesar de las expectativas, el pronóstico actual marca un escenario diferente y las condiciones necesarias para que se produzca el fenómeno son muy específicas. (Foto: archivo)

Qué tiene que pasar para que nieve

Para que los copos lleguen hasta la superficie es necesario que se combinen varios factores atmosféricos. Además de temperaturas cercanas o inferiores a los 0 grados, el aire frío debe mantenerse en diferentes niveles de la atmósfera para impedir que los copos se derritan durante su caída.

Otro elemento determinante es la presencia de humedad y precipitaciones en el momento de mayor descenso térmico. Si las lluvias coinciden con temperaturas suficientemente bajas, el agua puede presentarse en forma de aguanieve o nieve, aunque esto depende de las condiciones que se registren en cada momento y lugar.

El descenso de las temperaturas será uno de los principales factores para determinar el tipo de precipitación, aunque por sí solo no alcanza para garantizar una nevada en Buenos Aires. (Foto: archivo)

El descenso de las temperaturas será uno de los principales factores para determinar el tipo de precipitación, aunque por sí solo no alcanza para garantizar una nevada en Buenos Aires. (Foto: archivo)

El pronóstico para el fin de semana

El pronóstico para el fin de semana anticipa un marcado cambio en las condiciones meteorológicas a partir del sábado. Durante esa jornada se esperan lluvias débiles e intermitentes y temperaturas que no superarían los 7 u 8 grados en algunas zonas bonaerenses, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A esto se sumará el viento del sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 29 y 60 kilómetros por hora. El ingreso de aire frío provocará además un fuerte descenso de las temperaturas durante la noche del sábado.

El domingo será el momento clave

La madrugada del domingo aparece como el período de mayor frío. Para ese momento se prevén temperaturas cercanas o inferiores a 0 grados en distintos puntos de la provincia, con una sensación térmica todavía más baja por efecto del viento.

Sin embargo, el frío extremo no implica necesariamente que vaya a nevar. Para que el fenómeno se concrete en Buenos Aires también debería existir suficiente humedad y precipitaciones durante el período en el que las temperaturas sean más bajas.

De acuerdo con el pronóstico disponible para la Ciudad de Buenos Aires, el escenario previsto para el domingo no confirma una nevada. Los registros anticipan temperaturas bajas durante la mañana, pero no contemplan acumulación de nieve. Por la tarde podrían presentarse algunas precipitaciones, aunque con temperaturas que se ubicarían por encima del punto de congelación.

Dependiendo de la temperatura de las distintas capas de la atmósfera, podrían registrarse gotas de lluvia, aguanieve o algunos copos aislados. (Foto: archivo)

Dependiendo de la temperatura de las distintas capas de la atmósfera, podrían registrarse gotas de lluvia, aguanieve o algunos copos aislados. (Foto: archivo)

Por eso, la posibilidad que comenzó a circular en redes sociales debe ser tomada con cautela. Las aplicaciones meteorológicas pueden mostrar escenarios que luego se modifican con las sucesivas actualizaciones de los modelos, especialmente cuando se trata de pronósticos a varios días y de fenómenos poco frecuentes como la nieve en Buenos Aires.

La diferencia entre nieve y aguanieve

Si finalmente se produjeran precipitaciones durante el momento de mayor frío, tampoco necesariamente se trataría de una nevada. Dependiendo de la temperatura de las distintas capas de la atmósfera, podrían registrarse gotas de lluvia, aguanieve o algunos copos aislados.

La situación será más favorable para la nieve en sectores del interior bonaerense donde el descenso térmico sea más pronunciado. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, las condiciones previstas actualmente no alcanzan para confirmar el fenómeno.

El pronóstico seguirá ajustándose durante las próximas actualizaciones. Por eso, la expectativa que comenzó en redes sociales podría cambiar a medida que se acerque el domingo y se conozcan con mayor precisión las temperaturas, la humedad y la evolución de las precipitaciones.

En pocas palabras

  • Alerta por frío: El pronóstico indica bajas temperaturas extremas el domingo en Buenos Aires, con sensaciones térmicas aún menores por el viento.
  • Posibilidad de nieve: La expectativa de nevadas se viralizó en redes sociales, pero el pronóstico actual no confirma el fenómeno en la Ciudad de Buenos Aires.
  • Condiciones necesarias: La nieve requiere temperaturas bajo cero, aire frío en altura y presencia de humedad, factores que no se esperan de forma combinada en la capital.
Resumen generado por Thinkindot AI
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