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Alerta en el AMBA por la posible llegada de graupel: qué es y cuándo podría caer

Este fenómeno, también conocido como granizo blando o nieve granulada, ya se registró en localidades bonaerenses como Bahía Blanca y Tandil.

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Alerta en el AMBA por la posible llegada de graupel. (Foto: creada con IA)

Alerta en el AMBA por la posible llegada de graupel. (Foto: creada con IA)

El frente frío que afecta a Buenos Aires y a diferentes regiones del país podría provocar un fenómeno poco habitual durante las próximas horas. Meteorólogos advirtieron sobre la posible caída de graupel en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en medio de un marcado descenso de las temperaturas.

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Este fenómeno, también conocido como granizo blando o nieve granulada, ya se registró en localidades bonaerenses como Bahía Blanca y Tandil y, debido al avance del aire frío, podría extenderse hacia sectores del AMBA. La llegada del frente frío provocará además un fuerte descenso de la temperatura y para la noche de este sábado se esperan registros que podrían ubicarse alrededor de los 6 grados.

La combinación de bajas temperaturas, humedad e inestabilidad genera condiciones que pueden favorecer la aparición de este particular tipo de precipitación. El graupel es una precipitación formada por pequeñas partículas de hielo y presenta características diferentes tanto de la nieve como del granizo tradicional.

El fenómeno se produce cuando gotas de agua sobreenfriadas, que permanecen en estado líquido pese a encontrarse a temperaturas inferiores a cero grados, entran en contacto con cristales o copos de nieve.

Al adherirse a ellos, las gotas se congelan rápidamente y forman pequeñas bolitas blancas de hielo, generalmente opacas, blandas y quebradizas. Este proceso, conocido en inglés como rime ice, suele desarrollarse en ambientes con alta humedad y temperaturas suficientemente bajas dentro de las nubes.

Las partículas de graupel normalmente tienen menos de cinco milímetros de diámetro y, a diferencia del granizo, pueden romperse o deshacerse fácilmente al tocarlas. La posibilidad de que el fenómeno alcance el AMBA se produce después de que Bahía Blanca y Tandil registraran episodios de este tipo con el avance del frente frío sobre la provincia de Buenos Aires.

Graupel, nieve y granizo: cuáles son las diferencias

Aunque visualmente pueden confundirse, el graupel, la nieve y el granizo se forman mediante procesos diferentes y presentan características particulares. La nieve está formada por cristales de hielo que se originan a partir del vapor de agua presente en la atmósfera. Esos cristales pueden unirse y formar los tradicionales copos que descienden lentamente.

El granizo, en cambio, está relacionado generalmente con tormentas de mayor intensidad. Las fuertes corrientes ascendentes transportan gotas de agua hacia sectores muy fríos de las nubes, donde se congelan. Durante ese proceso pueden incorporar nuevas capas de hielo hasta alcanzar tamaños considerables.

Ya se registr&oacute; en localidades bonaerenses como Bah&iacute;a Blanca y Tandil. (Foto: captura)

Ya se registró en localidades bonaerenses como Bahía Blanca y Tandil. (Foto: captura)

El graupel ocupa una situación intermedia en apariencia, pero tiene un proceso de formación propio. Se origina cuando las gotas de agua sobreenfriadas se congelan alrededor de cristales de nieve y el resultado son pequeñas partículas redondeadas, blancas y opacas que son considerablemente más blandas y livianas que las piedras de granizo.

Por eso, aunque la eventual caída de graupel puede generar imágenes similares a una nevada o una granizada, no significa necesariamente que esté nevando ni que se trate del granizo típico de una tormenta intensa.

En pocas palabras

  • Alerta por graupel: El AMBA podría experimentar la caída de graupel, un fenómeno de hielo blando similar a la nieve granulada.
  • Condiciones climáticas: Se espera la llegada de un frente frío con marcado descenso de temperatura, propicio para este tipo de precipitación.
  • Diferencias clave: El graupel se distingue de la nieve y el granizo tradicional por su proceso de formación y textura blanda.
Resumen generado por Thinkindot AI
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