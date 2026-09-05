Régimen Penal Juvenil en Argentina: estos son los principales cambios que comenzaron a regir

La Ley 27.801 contempla distintas sanciones que deben aplicarse de acuerdo con la gravedad del delito y las circunstancias de cada caso.

Entre ellas figuran la amonestación, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, la prohibición de concurrir a determinados lugares, la restricción para salir del país o de una zona determinada y la prestación de servicios a la comunidad.

También se contempla la reparación integral del daño, junto con reglas de conducta y la participación en actividades educativas, de formación laboral, deportivas, recreativas o culturales.

Cuándo puede ir a la cárcel un adolescente y cuál es la pena máxima

La entrada en vigencia del sistema no significa que todo delito cometido por una persona menor de 18 años derive automáticamente en prisión.

Cuando la pena prevista para el delito sea de hasta tres años, la normativa dispone su reemplazo por alguna de las sanciones contempladas para el régimen juvenil, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

En determinados delitos cuya pena supere los tres años y llegue hasta diez, el tribunal también puede sustituir el encierro por sanciones alternativas. Para ello deben cumplirse requisitos específicos vinculados con la gravedad del hecho, los antecedentes del adolescente y las circunstancias del caso.

La reforma prohíbe las penas de reclusión perpetua y prisión perpetua para las personas alcanzadas por esta normativa.

El máximo de las penas privativas de libertad es de 15 años, incluso cuando la escala penal correspondiente resulte superior por la concurrencia de varios hechos independientes.

La legislación también contempla una alternativa para quienes cumplen una condena. Una vez alcanzados los dos tercios de la pena en detención, el tribunal podrá disponer que el tiempo restante sea cumplido mediante otras sanciones previstas en el régimen, siempre que se verifiquen las condiciones exigidas por el Código Penal para acceder a la libertad condicional.

Para tomar esa decisión se requiere un dictamen pericial favorable, la conformidad del Ministerio Público Fiscal y la opinión de la víctima. Por lo tanto, el beneficio no se concede de manera automática.

Dónde serán alojados los adolescentes privados de libertad

La normativa contempla tres modalidades: arresto domiciliario, institutos abiertos e institutos especializados de detención.

En los casos en que resulte necesario el encierro, los establecimientos deberán estar especialmente acondicionados y contar con personal especializado. Además, está prohibido que los adolescentes sean alojados junto con personas mayores de edad.

Durante el cumplimiento de la sanción también deben garantizarse actividades educativas, laborales y de formación destinadas a favorecer su integración social.

Entre las herramientas incorporadas aparece el monitoreo electrónico, destinado a controlar la ubicación y el cumplimiento de determinadas obligaciones.

Puede utilizarse como una sanción independiente o como complemento de otras medidas, según lo determine la autoridad judicial.

Qué derechos tienen las víctimas

La reforma incorpora una serie de garantías para quienes resulten afectados por un delito cometido por un adolescente.

La víctima podrá recibir información sobre el avance de la causa, ser escuchada en las decisiones previstas por la normativa y participar de las instancias correspondientes. También podrá acceder a asistencia especializada y, cuando corresponda, a patrocinio jurídico gratuito.

La ley contempla además la posibilidad de recurrir a mecanismos de mediación, de acuerdo con las condiciones previstas para cada caso.

Qué responsabilidad tienen los padres de los adolescentes detenidos

ENTRA EN VIGENCIA LA NUEVA LEY PENAL JUVENIL

Otro de los puntos incorporados está relacionado con la responsabilidad civil de los progenitores.

La norma establece que los padres de los niños, niñas y adolescentes sometidos a un proceso penal serán civilmente responsables por los daños derivados de los hechos ilícitos atribuidos a sus hijos, de acuerdo con las reglas del Código Civil y Comercial.

El régimen mantiene una protección específica sobre la identidad de quienes quedan involucrados en una causa penal.

Está prohibida la difusión de su nombre, apodo, filiación, parentesco, residencia, fotografías o cualquier otro dato que permita identificarlos, salvo las excepciones previstas por la propia ley.

Qué cambió respecto del régimen anterior

Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801 queda derogada la Ley 22.278, que regulaba el anterior Régimen Penal de la Minoridad.

La nueva legislación establece un sistema especializado y fija entre sus objetivos fomentar la responsabilidad por los actos cometidos, además de promover la educación y la integración social.

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adecuar sus normas procesales y administrativas a los principios, derechos y garantías establecidos por la nueva legislación.

Cuánto dinero se destinó para implementar el sistema

Para la puesta en marcha del régimen, el Congreso estableció una partida de $23.739.155.303,08, destinada a sostener su implementación durante el ejercicio correspondiente al año de entrada en vigencia.

La aplicación del nuevo esquema también requiere adaptar estructuras, dispositivos de supervisión y establecimientos especializados para atender a los adolescentes alcanzados por la normativa.