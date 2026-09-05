Régimen Penal Juvenil en Argentina: estos son los principales cambios que comenzaron a regir

El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir este sábado 5 de septiembre en Argentina. La Ley 27.801 establece un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes y reemplaza el régimen que estaba vigente desde 1980.
El nuevo régimen establece un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes y modifica las reglas que regían hasta ahora. Desde qué edad se aplica, qué sanciones contempla y cuáles son los límites para la privación de la libertad.
El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir este sábado 5 de septiembre en Argentina. La Ley 27.801 establece un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes y reemplaza el régimen que estaba vigente desde 1980.
La norma fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Su entrada en vigencia quedó establecida a los 180 días de su publicación, plazo que se cumplió este sábado.
Uno de los principales cambios es que el sistema alcanza a los adolescentes desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplen 18 años, cuando sean imputados por un delito previsto en el Código Penal o en leyes penales especiales.
Para determinar si una persona queda comprendida por la normativa, se considera la edad que tenía al momento de cometer el hecho.
La Ley 27.801 contempla distintas sanciones que deben aplicarse de acuerdo con la gravedad del delito y las circunstancias de cada caso.
Entre ellas figuran la amonestación, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, la prohibición de concurrir a determinados lugares, la restricción para salir del país o de una zona determinada y la prestación de servicios a la comunidad.
También se contempla la reparación integral del daño, junto con reglas de conducta y la participación en actividades educativas, de formación laboral, deportivas, recreativas o culturales.
La entrada en vigencia del sistema no significa que todo delito cometido por una persona menor de 18 años derive automáticamente en prisión.
Cuando la pena prevista para el delito sea de hasta tres años, la normativa dispone su reemplazo por alguna de las sanciones contempladas para el régimen juvenil, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.
En determinados delitos cuya pena supere los tres años y llegue hasta diez, el tribunal también puede sustituir el encierro por sanciones alternativas. Para ello deben cumplirse requisitos específicos vinculados con la gravedad del hecho, los antecedentes del adolescente y las circunstancias del caso.
La reforma prohíbe las penas de reclusión perpetua y prisión perpetua para las personas alcanzadas por esta normativa.
El máximo de las penas privativas de libertad es de 15 años, incluso cuando la escala penal correspondiente resulte superior por la concurrencia de varios hechos independientes.
La legislación también contempla una alternativa para quienes cumplen una condena. Una vez alcanzados los dos tercios de la pena en detención, el tribunal podrá disponer que el tiempo restante sea cumplido mediante otras sanciones previstas en el régimen, siempre que se verifiquen las condiciones exigidas por el Código Penal para acceder a la libertad condicional.
Para tomar esa decisión se requiere un dictamen pericial favorable, la conformidad del Ministerio Público Fiscal y la opinión de la víctima. Por lo tanto, el beneficio no se concede de manera automática.
La normativa contempla tres modalidades: arresto domiciliario, institutos abiertos e institutos especializados de detención.
En los casos en que resulte necesario el encierro, los establecimientos deberán estar especialmente acondicionados y contar con personal especializado. Además, está prohibido que los adolescentes sean alojados junto con personas mayores de edad.
Durante el cumplimiento de la sanción también deben garantizarse actividades educativas, laborales y de formación destinadas a favorecer su integración social.
Entre las herramientas incorporadas aparece el monitoreo electrónico, destinado a controlar la ubicación y el cumplimiento de determinadas obligaciones.
Puede utilizarse como una sanción independiente o como complemento de otras medidas, según lo determine la autoridad judicial.
La reforma incorpora una serie de garantías para quienes resulten afectados por un delito cometido por un adolescente.
La víctima podrá recibir información sobre el avance de la causa, ser escuchada en las decisiones previstas por la normativa y participar de las instancias correspondientes. También podrá acceder a asistencia especializada y, cuando corresponda, a patrocinio jurídico gratuito.
La ley contempla además la posibilidad de recurrir a mecanismos de mediación, de acuerdo con las condiciones previstas para cada caso.
Otro de los puntos incorporados está relacionado con la responsabilidad civil de los progenitores.
La norma establece que los padres de los niños, niñas y adolescentes sometidos a un proceso penal serán civilmente responsables por los daños derivados de los hechos ilícitos atribuidos a sus hijos, de acuerdo con las reglas del Código Civil y Comercial.
El régimen mantiene una protección específica sobre la identidad de quienes quedan involucrados en una causa penal.
Está prohibida la difusión de su nombre, apodo, filiación, parentesco, residencia, fotografías o cualquier otro dato que permita identificarlos, salvo las excepciones previstas por la propia ley.
Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801 queda derogada la Ley 22.278, que regulaba el anterior Régimen Penal de la Minoridad.
La nueva legislación establece un sistema especializado y fija entre sus objetivos fomentar la responsabilidad por los actos cometidos, además de promover la educación y la integración social.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adecuar sus normas procesales y administrativas a los principios, derechos y garantías establecidos por la nueva legislación.
Para la puesta en marcha del régimen, el Congreso estableció una partida de $23.739.155.303,08, destinada a sostener su implementación durante el ejercicio correspondiente al año de entrada en vigencia.
La aplicación del nuevo esquema también requiere adaptar estructuras, dispositivos de supervisión y establecimientos especializados para atender a los adolescentes alcanzados por la normativa.