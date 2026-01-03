Alerta amarilla por tormentas: a qué hora llegan las lluvias fuertes y qué provincias están afectadas

Embed 3 ENE I ⚠️#Alertas para hoy:



⛈️ #Tormenta

⚠️Lluvias intensas

20-60 mm con ráfagas cercanas a los 70 km/h

Granizo



Más info en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/20iKwep8vs — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 3, 2026

Además, el organismo advirtió que se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En zonas altas de la cordillera, las precipitaciones podrían darse en forma de nieve o granizo.

En el detalle por provincia para el domingo

Catamarca y Salta: tormentas durante la tarde y la noche.

Tucumán y Jujuy: lluvias intensas desde la madrugada y primeras horas del día.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

El sistema de alertas del SMN establece que el color amarillo indica una amenaza leve, por debajo de las alertas naranja y roja.

En este caso, se advierte por fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar salir durante el desarrollo de las tormentas.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en una vivienda, edificio o vehículo cerrado.

Las autoridades piden seguir los avisos oficiales y mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en la intensidad de las tormentas.