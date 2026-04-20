Japón pasó del tsunami a un peor escenario: advierten por un posible "megaterremoto"

Embed

Sin embargo, los organismos de medición de las mareas y los movimientos de las corrientes marinas, con el paso de las horas, desactivaron ese nivel de alerta. El tsunami no se produjo, o en todo caso, el oleaje fue mucho menor al potencial y se despejó mucho antes de llegar con algún peligro a la costa.

Embed

Todavía sigue presente el doloroso recuerdo del tsunami de 2011, causado por un terremoto de magnitud 9 que causó la muerte de 15.840 muertos. En esa oportunidad, se produjeron olas de hasta 38.9 metros de altura y daño además, a la central nuclear de Fukushima.

El tsunami no llegó pero, ¿hay peligro de un "megaterremoto"?

Más allá de que el peor escenario -un tsunami devastador -no ocurrió, la preocupación en Japón no desaparece. El episodio reactivó una alarma de fondo que inquieta a científicos y autoridades: la posibilidad de un megaterremoto en el futuro cercano.

Especialistas vienen advirtiendo desde hace años sobre el riesgo de un gran sismo en la fosa de Nankai, una zona altamente activa donde podrían producirse terremotos de magnitud superior a 8. El de esta mañana en Japón, fue de 7,5 y en el mar. El temor es que se de de mayor magnitud y en la tierra o en directamente en la costa. Ese tipo de evento tendría consecuencias mucho más graves, con potencial de generar tsunamis destructivos y daños a gran escala.

El temblor de este lunes no implica que ese escenario sea inminente, pero sí refuerza la necesidad de mantenerse en alerta. En un país atravesado por el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, cada movimiento de gran magnitud funciona como recordatorio de una amenaza constante.

Así, Japón pasó de temer un tsunami que no llegó a enfrentar una preocupación más profunda: la de un posible megaterremoto que, tarde o temprano, podría volver a poner a prueba su sistema de prevención y respuesta.

Como responsable del tema, la Agencia Meteorológica de Japón declaró en un comunicado que“la probabilidad de que se produzca un nuevo terremoto de gran magnitud es relativamente mayor que en tiempos normales”.

El jefe de gabiente del Gobierno, Minoru Kihara, dijo que ante el primer fenómeno, no se registraron de inmediato heridos graves ni daños significativos. Pero que se hable de un posible "megaterremoto", sin una fecha aproximada, extiende la preocupación de la población y la demanda de medidas de prevención adecuadas.

Embed

Tiembla la tierra, se sacude el mar y cunda el temor en Japón

Japón es uno de los países más desarrollados del mundo, tanto en calidad de vida como en tecnología. Sus construcciones antisísmicas están consideradas de las mejores del mundo, pero el tsunami de 2011 dejó un recuerdo traumático para todo el país. Esa vez, el terremoto fue en el mar, pero provocó un tsunami con olas de casi 40 metros de altura. El principal daño sucedió en la centra nuclear de Fukushima, que resultó dañada.

Por eso, el gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, actuó rápidamente. Al conocer los informes con riesgo de tsunami, la jefa del gobierno ordenó una serie de evacuaciones masivas. Especialmente en las principales ciudades marítimas.

Se dispuso la clausura de servicios ferroviarios, cerrar toda la actividad en el mar, y se recomendó a la gente alejarse de la costa y buscar lugares elevados. Incluso en la terraza de los edificios - con construcción antisísmica - para evitar resultar afectados por el eventual ingreso del agua en las ciudades.

primera ministra japonesa La primera ministra de Japón, ordenó evacuar a gente de las ciudades costeras más amenazadas por el tusnami (foto: Reuters)

Riesgo de tsunami y cuidados para la población

El Japón es un país insular y pequeño en extensión. Sin embargo, densamente poblado: 122.5 millones de personas. Por eso la preocupación por llevarlos a lugares seguros como zonas altas, alejadas de la costa o construcciones antisísmicas (un terremoto de 7,5 grados es importante y pude provocar graves daños).

japon alerta por terremoto y tsunami Una mujer, "refugiada" en las alturas de un adificio antisismico en Japón. (foto: Reuters)

Las autoridades japonesas advirtieron que podrían registrarse olas de hasta tres metros, capaces de inundar zonas costeras y arrastrar estructuras. En las primeras horas. Ya se detectaron olas de entre 40 y 80 centímetros en distintos puntos del litoral, aunque el riesgo mayor persiste debido a que los tsunamis pueden llegar en varias tandas y con distinta intensidad.

El gobierno ordenó la evacuación de más de 100.000 personas en prefecturas como Iwate, Aomori, Hokkaido y Fukushima. La instrucción fue clara: abandonar inmediatamente las zonas costeras y dirigirse a áreas elevadas o edificios preparados para emergencias. Además, se activó un comité de crisis encabezado por la primera ministra, que coordina las tareas de rescate, monitoreo y asistencia.

Con el recuerdo nefasto de Fukushima, ya se realizan controles en centrales nucleares de la región, sin que hasta el momento se hayan detectado anomalías.

zona de riesgo en Japón Japón pasó del riesgo de tsunami a uno de un "megaterremoto". (foto: A24.com)

Las autoridades también advirtieron sobre la posibilidad de réplicas fuertes en los próximos días, lo que podría agravar la situación. Japón, ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, cuenta con uno de los sistemas de alerta más avanzados del mundo, capaz de emitir advertencias en minutos tras un sismo.

Aunque el tsunami nunca llegó, el escenario sigue siendo incierto. La memoria del devastador terremoto y tsunami de 2011 vuelve a poner en alerta a todo el país, mientras continúa el monitoreo en tiempo real de la evolución del fenómeno. Y mucho más, si la próxima amenaza para un país que está asentado sobre un tembladeral de placas tectónicas, es un "megaterremoto".