Alerta en la Costa Atlántica por una invasión de mosquitos

Así se podía observar a la nube de mosquitos en ventanas y paredes. (Captura de Tv)

En las últimas horas se vivió una imagen aterradora a lo largo y ancho de diferentes balnearios de la Costa Atlántica: una invasión de mosquitos. No eran unos cuantos, eran una nube que no dejaba ni siquiera la oportunidad de transitar sin ser víctimas de ellos, aunque los especialistas aseguraron que no son transmisores de enfermedades, sí bastante molestos. Mirá el motivo por el cual se originó este fenómeno en la nota del meteorólogo de A24, Sergio Jalfin, para BDA.