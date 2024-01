Alerta naranja por un fuerte temporal en varios puntos de la provincia de Buenos Aires y del país

En tanto que San Luis, Mendoza, La Pampa y Chubut se encuentran bajo alertas amarillas por tormentas que pueden ser acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Según el SMN, la alerta naranja se extiende por el este, norte y sudeste de Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires, donde las ráfagas pueden tener una velocidad entre 70 y 90 kilómetros por hora (km/h) y se esperan valores de precipitación entre 25 y 50 milímetros (mm).

Las recomendaciones del SMN ante un posible temporal en Buenos Aires y Río Negro

El SMN recomendó para esta área permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable, quedarse en el interior de un vehículo en caso de estar viajando, evitar circular por calles inundadas o afectadas, cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese a la casa.

Además sugirió comunicarse con los organismos de emergencias locales en caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Provincia de Buenos Aires: dónde puede ocurrir otro temporal

bahía blanca.jpg Por el último temporal, unas 13 personas murieron en Bahía Blanca tras la caída de un techo en un club, También se registraron más destrozos (Foto: archivo).

En su última actualización, el SMN advirtió sobre alertas por tormenta de nivel naranja para la noche del jueves al norte de Bahía Blanca, Costa de Patagones, de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, de Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

En tanto, las localidades rionegrinas de Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa, meseta de Adolfo Alsina, de San Antonio y Valcheta poseen alerta de nivel naranja para la tarde noche.

En tanto, las localidades de Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas presentan alertas de nivel amarillo por la noche.

Alerta amarilla: las recomendaciones del Servicio Meteorológico

En tanto, gran parte de San Luis, Mendoza, casi la totalidad de La Pampa, el este de Neuquén y el resto de Río Negro se encuentran bajo advertencia de nivel amarillo por tormentas para mañana, lo que significa la aparición de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En estas zonas se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Frente a este alerta el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento ante la posible caída de granizo e informarse por las autoridades.