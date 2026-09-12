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Frío en el AMBA: cuándo sube la temperatura y cómo seguirá el clima en Buenos Aires

El fin de semana continuará con bajas temperaturas, viento del sudeste y cielo nublado. Desde el lunes comenzará un ascenso térmico que llevará las máximas hasta los 25 grados.

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Vuelve el frío al AMBA.(Foto: creada con Inteligencia Artificial)

Vuelve el frío al AMBA. (Foto: creada con Inteligencia Artificial)

El frío seguirá presente en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este domingo, con temperaturas más propias del invierno y valores muy por debajo de los habituales para septiembre. Desde el lunes comenzará un ascenso térmico que llevará las máximas hasta los 25 grados.

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La posibilidad de nieve en Buenos Aires se volvió tendencia en redes sociales luego de que varios usuarios de X mostraran capturas de aplicaciones meteorológicas que anticipaban probabilidades de nieve para el domingo. (Foto: archivo)

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros servicios meteorológicos privados, la jornada mantendrá un ambiente frío, con una mínima de 6°C y una máxima cercana a los 13°C, cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

El descenso térmico estuvo marcado durante los últimos días por la persistencia del viento del sudeste, ráfagas que alcanzaron los 50 km/h y una leve Sudestada sobre el Río de la Plata, factores que provocaron jornadas grises y temperaturas bajas en toda la región.

Durante el sábado, el AMBA tuvo una jornada con cielo mayormente nublado, lloviznas débiles y temperaturas entre los 7°C y los 12°C. Los registros estuvieron muy por debajo del promedio habitual para septiembre, cuando las máximas suelen ubicarse alrededor de los 20°C.

Además, la Sudestada generó crecidas moderadas en el Río de la Plata, con pleamares cercanas a los 2,30 metros en distintos puertos de la zona metropolitana.

Cuándo vuelve el calor a Buenos Aires

El cambio de clima comenzará a sentirse desde el lunes, cuando las temperaturas iniciarán un ascenso progresivo. Las previsiones anticipan una semana con condiciones más estables, sin precipitaciones y con una recuperación térmica impulsada por la llegada de viento del norte.

El pronóstico extendido indica:

  • Lunes: mínima de 6°C y máxima de 16°C, con tiempo estable.
  • Martes: temperaturas entre 8°C y 19°C, con continuidad del ascenso térmico.
  • Miércoles: leve descenso por una rotación temporaria del viento al sur, con valores entre 6°C y 16°C.
  • Jueves: máxima estimada de 23°C.
  • Viernes: el día más templado de la semana, con una máxima cercana a los 25°C.

El frío dará paso a temperaturas más primaverales

Luego de varios días con temperaturas bajas, nubosidad y viento del sudeste, el AMBA comenzará a recuperar valores más acordes a la transición hacia la primavera.

Hacia el final de la semana se espera un escenario con mayor estabilidad, presencia de sol y temperaturas superiores a los 20°C, dejando atrás el último tramo de frío intenso.

En pocas palabras

  • Frío persistente: El fin de semana continuará con bajas temperaturas y viento en el AMBA.
  • Ascenso térmico: Desde el lunes, las máximas subirán gradualmente hasta los 25 grados.
  • Clima primaveral: Hacia fin de semana se esperan días con sol y temperaturas superiores a los 20°C.
Resumen generado por Thinkindot AI
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