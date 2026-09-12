Frío en el AMBA: cuándo sube la temperatura y cómo seguirá el clima en Buenos Aires

Además, la Sudestada generó crecidas moderadas en el Río de la Plata, con pleamares cercanas a los 2,30 metros en distintos puertos de la zona metropolitana.
Cuándo vuelve el calor a Buenos Aires
El cambio de clima comenzará a sentirse desde el lunes, cuando las temperaturas iniciarán un ascenso progresivo. Las previsiones anticipan una semana con condiciones más estables, sin precipitaciones y con una recuperación térmica impulsada por la llegada de viento del norte.
El pronóstico extendido indica:
- Lunes: mínima de 6°C y máxima de 16°C, con tiempo estable.
- Martes: temperaturas entre 8°C y 19°C, con continuidad del ascenso térmico.
- Miércoles: leve descenso por una rotación temporaria del viento al sur, con valores entre 6°C y 16°C.
- Jueves: máxima estimada de 23°C.
- Viernes: el día más templado de la semana, con una máxima cercana a los 25°C.
El frío dará paso a temperaturas más primaverales
Luego de varios días con temperaturas bajas, nubosidad y viento del sudeste, el AMBA comenzará a recuperar valores más acordes a la transición hacia la primavera.
Hacia el final de la semana se espera un escenario con mayor estabilidad, presencia de sol y temperaturas superiores a los 20°C, dejando atrás el último tramo de frío intenso.