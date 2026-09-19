Un profesional de la salud explicó qué es la neumopatía que atormenta a Mirtha Legrand: "Los riesgos son..."

Este sábado 19 de septiembre, Secretos Verdaderos (América TV) realizó una emisión especial dedicada a la salud de Mirtha Legrand, cuya internación generó preocupación y mantiene la atención puesta en su evolución.
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En una emisión especial de Secretos Verdaderos, el médico Rodrigo Salemi explicó qué es la neumopatía que atraviesa Mirtha Legrand, cómo puede evolucionar este tipo de cuadro y cuáles son los principales riesgos que deben tenerse en cuenta.
Este sábado 19 de septiembre, Secretos Verdaderos (América TV) realizó una emisión especial dedicada a la salud de Mirtha Legrand, cuya internación generó preocupación y mantiene la atención puesta en su evolución.
Durante el programa, Luis Ventura conversó con Rodrigo Salemi, cirujano cardiólogo, para conocer con mayor precisión qué implica el cuadro que atraviesa la conductora. El especialista explicó en qué consiste una neumopatía, cuáles pueden ser sus causas y qué factores se tienen en cuenta durante el tratamiento, especialmente en una persona de edad avanzada.
En primer lugar, aunque la Chiqui evoluciona favorablemente, el especialista puso el foco en la edad y explicó por qué requiere especial atención: "Más allá de las buenas noticias y que sean esperanzadoras, recordemos que es una paciente de 99 años y eso hace que todo su sistema de salud sea muy frágil. Nuestro sistema inmune no reacciona de la misma manera ante las agresiones que generan microorganismos que pueden llegar a generar una neumopatía".
El profesional también mencionó que el término neumopatía funciona como una denominación general para distintas enfermedades que pueden comprometer el aparato respiratorio. En ese sentido, vinculó el cuadro actual con el reciente antecedente respiratorio que había presentado.
"Son internaciones distintas, pero evidentemente es una evolución del cuadro previo. Tuvimos un cuadro de bronquitis y ahora de neumopatía, que es muy general y puede ser una neumonía, bronquitis, cualquier enfermedad que esté englobando al pulmón y a los bronquios", señaló Salemi.
A la hora de explicar las posibles causas, el médico distinguió entre los cuadros provocados por virus y aquellos de origen bacteriano: "Las neumonías y bronquitis virales son difíciles de tratar. Después hay neumonías que son bacterianas, que son neumonías típicas o atípicas, depende de lo que esté afectando en el pulmón".
"Los riesgos es la evolución a la insuficiencia respiratoria, que no puedas respirar, que te falte el aire", enumeró el médico al describir las posibles complicaciones que pueden presentarse durante la evolución de una neumopatía.
La salud de Mirtha Legrand continúa generando preocupación y en las últimas horas se conocieron nuevos detalles sobre su evolución. Ángel de Brito aportó información sobre el estado de la conductora, quien permanece internada en el sanatorio Mater Dei luego de haber sido ingresada por un cuadro de neumopatía.
Durante la tarde del 19 de septiembre, el periodista informó a través de sus redes sociales que la evolución de la Chiqui mostraba señales alentadoras. Según los datos que recibió, los profesionales pudieron determinar la presencia de una bacteria y avanzar con un tratamiento destinado a combatir la infección.
En ese sentido, De Brito resumió las últimas novedades sobre la salud de la conductora: "Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación".
La nueva información se conoció un día después de que el Mater Dei difundiera el primer comunicado médico sobre la internación. En aquella oportunidad, desde la institución señalaron que Mirtha se encontraba bajo tratamiento y seguimiento médico, mientras que también anticiparon que durante el lunes se comunicarían nuevas precisiones acerca de su estado.
Mientras continúa la atención médica, también surgieron novedades relacionadas con sus compromisos laborales. La conducción de su programa en eltrece quedaría nuevamente a cargo de su nieta, Juana Viale, quien fue vista llegando al sanatorio, según las imágenes que difundieron en el ciclo de Ángel.