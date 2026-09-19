Un profesional de la salud explicó qué es la neumopatía que atormenta a Mirtha Legrand: "Los riesgos son..."

"Son internaciones distintas, pero evidentemente es una evolución del cuadro previo. Tuvimos un cuadro de bronquitis y ahora de neumopatía, que es muy general y puede ser una neumonía, bronquitis, cualquier enfermedad que esté englobando al pulmón y a los bronquios", señaló Salemi.

A la hora de explicar las posibles causas, el médico distinguió entre los cuadros provocados por virus y aquellos de origen bacteriano: "Las neumonías y bronquitis virales son difíciles de tratar. Después hay neumonías que son bacterianas, que son neumonías típicas o atípicas, depende de lo que esté afectando en el pulmón".

"Los riesgos es la evolución a la insuficiencia respiratoria, que no puedas respirar, que te falte el aire", enumeró el médico al describir las posibles complicaciones que pueden presentarse durante la evolución de una neumopatía.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la salud de Mirtha Legrand

La salud de Mirtha Legrand continúa generando preocupación y en las últimas horas se conocieron nuevos detalles sobre su evolución. Ángel de Brito aportó información sobre el estado de la conductora, quien permanece internada en el sanatorio Mater Dei luego de haber sido ingresada por un cuadro de neumopatía.

Durante la tarde del 19 de septiembre, el periodista informó a través de sus redes sociales que la evolución de la Chiqui mostraba señales alentadoras. Según los datos que recibió, los profesionales pudieron determinar la presencia de una bacteria y avanzar con un tratamiento destinado a combatir la infección.

En ese sentido, De Brito resumió las últimas novedades sobre la salud de la conductora: "Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación".

La nueva información se conoció un día después de que el Mater Dei difundiera el primer comunicado médico sobre la internación. En aquella oportunidad, desde la institución señalaron que Mirtha se encontraba bajo tratamiento y seguimiento médico, mientras que también anticiparon que durante el lunes se comunicarían nuevas precisiones acerca de su estado.

Mientras continúa la atención médica, también surgieron novedades relacionadas con sus compromisos laborales. La conducción de su programa en eltrece quedaría nuevamente a cargo de su nieta, Juana Viale, quien fue vista llegando al sanatorio, según las imágenes que difundieron en el ciclo de Ángel.