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Caso Agostina Vega: marcharon para pedir justicia y su padre lanzó un fuerte reclamo

Familiares y allegados de la adolescente de 14 años asesinada en mayo, se movilizaron hasta la Legislatura de Córdoba. Su padre aseguró que todavía hay personas que deben ser investigadas.

Marcharon para pedir justicia y su padre lanzó un fuerte reclamo. (Foto: captura)

Marcharon para pedir justicia y su padre lanzó un fuerte reclamo. (Foto: captura)

Familiares, amigos y allegados de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en mayo en Córdoba, encabezaron una marcha para reclamar justicia y pedir que avance la investigación sobre posibles responsabilidades. Según sostiene la familia, todavía no fueron esclarecidas.

Leé también Claudio Barrelier y otros cinco imputados irán a juicio por el femicidio de Agostina Vega
Claudio Barrelier y otros cinco imputados irán a juicio por el femicidio de Agostina Vega. (Foto: archivo)

La movilización comenzó en el barrio Cofico, en la intersección de Juan del Campillo y Avellaneda, cerca de la vivienda de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen, y luego avanzó hasta la Legislatura provincial. Durante la marcha, Gabriel Vega, padre de Agostina, reclamó que la investigación continúe pese a que la causa ya fue elevada a juicio y aseguró que la familia busca conocer “la verdad de todo”.

Estamos acá para exigir justicia por Agostina. Sabemos que falta gente por investigar. Ellos se merecen la verdad”, expresó Vega en declaraciones a Cadena 3. Al ser consultado sobre la actuación de la Justicia desde que comenzó la investigación, el padre de la adolescente respondió: “A medias. Por eso estoy acá hoy”.

Los seis imputados. Arriba: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Marianela Palmero. Abajo: Soledad Andreani, Eugenia Ascarruz y Mat&iacute;as C&oacute;rdoba.&nbsp;

Los seis imputados. Arriba: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Marianela Palmero. Abajo: Soledad Andreani, Eugenia Ascarruz y Matías Córdoba.

Vega sostuvo que la decisión de enviar el expediente a juicio no alcanza para la familia mientras consideren que existen otras posibles responsabilidades que deberían ser investigadas. “Las pruebas hablan. Acá faltan personas”, afirmó durante la movilización. La causa tiene actualmente seis personas imputadas y el fiscal Raúl Garzón resolvió avanzar hacia el juicio contra todos los acusados.

La acusación contra Claudio Barrelier

Agostina Vega desapareció el 25 de mayo, después de haber visitado a Claudio Barrelier, quien había mantenido una relación con la madre de la adolescente. Cinco días después de su desaparición, los restos de la joven fueron encontrados en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.

Barrelier quedó detenido y posteriormente recibió prisión preventiva. Actualmente permanece alojado en el complejo penitenciario de Cruz del Eje y fue señalado como el principal acusado por el crimen.

La marcha se hizo este s&aacute;bado en C&oacute;rdoba. (Foto Redes sociales)

La marcha se hizo este sábado en Córdoba. (Foto Redes sociales)

Pese a los elementos incorporados al expediente, el acusado no admitió su responsabilidad en el asesinato. Además de Barrelier, fueron imputados Matías Córdoba, Eugenia Ascarruz, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero.

La causa fue elevada a juicio

El fiscal Raúl Garzón resolvió enviar a juicio a las seis personas investigadas en el expediente. En el caso de Barrelier, la fiscalía también incorporó una causa anterior por privación ilegítima de la libertad, que fue unificada con la investigación por el crimen de Agostina.

Pese al avance judicial, la familia de la adolescente insiste en que todavía existen posibles responsabilidades que deben ser investigadas y convirtió ese reclamo en uno de los principales ejes de la movilización de este sábado.

La marcha terminó frente a la Legislatura de Córdoba, donde familiares y allegados volvieron a pedir justicia por Agostina y reclamaron que la investigación permita determinar si hubo otras personas involucradas.

En pocas palabras

  • Marcha por justicia: Familiares de Agostina Vega se movilizaron en Córdoba para pedir el avance de la investigación.
  • Padre reclama: Gabriel Vega insiste en que faltan personas por investigar, a pesar de que la causa fue elevada a juicio.
  • Seis imputados: La justicia envió a juicio a seis personas, incluido Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen.
Resumen generado por Thinkindot AI
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