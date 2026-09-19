Caso Agostina Vega: marcharon para pedir justicia y su padre lanzó un fuerte reclamo

La acusación contra Claudio Barrelier

Agostina Vega desapareció el 25 de mayo, después de haber visitado a Claudio Barrelier, quien había mantenido una relación con la madre de la adolescente. Cinco días después de su desaparición, los restos de la joven fueron encontrados en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.

Barrelier quedó detenido y posteriormente recibió prisión preventiva. Actualmente permanece alojado en el complejo penitenciario de Cruz del Eje y fue señalado como el principal acusado por el crimen.

La marcha se hizo este sábado en Córdoba. (Foto Redes sociales)

Pese a los elementos incorporados al expediente, el acusado no admitió su responsabilidad en el asesinato. Además de Barrelier, fueron imputados Matías Córdoba, Eugenia Ascarruz, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero.

La causa fue elevada a juicio

El fiscal Raúl Garzón resolvió enviar a juicio a las seis personas investigadas en el expediente. En el caso de Barrelier, la fiscalía también incorporó una causa anterior por privación ilegítima de la libertad, que fue unificada con la investigación por el crimen de Agostina.

Pese al avance judicial, la familia de la adolescente insiste en que todavía existen posibles responsabilidades que deben ser investigadas y convirtió ese reclamo en uno de los principales ejes de la movilización de este sábado.

La marcha terminó frente a la Legislatura de Córdoba, donde familiares y allegados volvieron a pedir justicia por Agostina y reclamaron que la investigación permita determinar si hubo otras personas involucradas.