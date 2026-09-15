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Clima en Buenos Aires: cuándo vuelve el calor y qué día podrían regresar las lluvias

Después de jornadas marcadas por el frío, el termómetro comenzará una recuperación sostenida, aunque también crecerán la humedad y la nubosidad.

Se aproximan lluvias a Buenos Aires. (Foto: NA)

Se aproximan lluvias a Buenos Aires. (Foto: NA)

El clima en Buenos Aires tendrá un cambio importante durante los próximos días, con un fuerte aumento de las temperaturas que llevará las máximas hasta los 24 °C en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de jornadas marcadas por el frío, el termómetro comenzará una recuperación sostenida, aunque también crecerán la humedad y la nubosidad.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas subirán de manera progresiva hacia el fin de semana. El cambio será significativo: tras una mínima de apenas 7 °C, las tardes se volverán cada vez más templadas hasta alcanzar el domingo la máxima más elevada del período.

Sin embargo, el aumento de las temperaturas estará acompañado por condiciones más inestables. El pronóstico contempla posibles lluvias hacia el cierre del fin de semana y el comienzo de la próxima semana, aunque por el momento las probabilidades son bajas.

Según el SMN, las primeras probabilidades de precipitaciones aparecen para la tarde y la noche del domingo 20 de septiembre, después de una jornada cálida y con el cielo mayormente nublado. Para ese período se prevé un 10% de probabilidad de lluvias, por lo que hasta el momento no se anticipan precipitaciones generalizadas ni un temporal sobre Buenos Aires. De todas formas, no se descarta la aparición de algún fenómeno débil y aislado.

La inestabilidad podría extenderse durante la madrugada y la mañana del lunes, nuevamente con un 10% de posibilidades de precipitaciones. El panorama todavía puede modificarse con las próximas actualizaciones del pronóstico, especialmente por el aumento de la humedad y la nubosidad previsto para el final del fin de semana.

Fuerte aumento de la temperatura: cuándo hará 24 °C

El cambio más marcado de los próximos días estará relacionado con las temperaturas. El domingo será la jornada más cálida del pronóstico, con una mínima de 14 °C y una máxima que llegará a los 24 °C.

El ascenso será progresivo. El miércoles comenzará con apenas 7 °C y alcanzará los 15 °C durante la tarde, mientras que el jueves la máxima ya llegará a los 20 °C. Para el viernes se esperan 21 °C y el sábado el termómetro podría alcanzar los 23 °C, antes del pico previsto para el domingo.

Qué pasará con el clima después del fin de semana

Después de alcanzar los 24 °C, el lunes se espera una leve disminución de la temperatura, aunque sin un regreso inmediato del frío. La mínima será de 17 °C y la máxima de 21 °C, con cielo nublado durante buena parte de la jornada. Las bajas probabilidades de lluvia se concentrarán durante la madrugada y la mañana.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte de tormentas. (Foto: NA)

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte de tormentas. (Foto: NA)

El escenario marcará una transición hacia condiciones más húmedas, nubladas y variables, después del fuerte aumento térmico de los días anteriores.

Pronóstico del tiempo en el AMBA para los próximos días

  • Miércoles: mínima de 7 °C y máxima de 15 °C, con cielo algo nublado.
  • Jueves: mínima de 10 °C y máxima de 20 °C, con cielo algo nublado.
  • Viernes: mínima de 13 °C y máxima de 21 °C, con cielo parcialmente nublado.
  • Sábado: mínima de 15 °C y máxima de 23 °C, con cielo parcialmente nublado.
  • Domingo: mínima de 14 °C y máxima de 24 °C, con cielo mayormente nublado y 10% de probabilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche.
  • Lunes: mínima de 17 °C y máxima de 21 °C, con cielo nublado y 10% de probabilidades de lluvia durante la madrugada y la mañana.

Por qué podría aumentar la inestabilidad en Buenos Aires

El aumento de las temperaturas coincidirá con una mayor presencia de humedad y nubosidad hacia el cierre del fin de semana. Estas condiciones favorecerán un escenario algo más inestable entre el domingo y el lunes.

Por ahora, sin embargo, las probabilidades de precipitaciones se mantienen en apenas el 10%. Por ese motivo, no hay un temporal confirmado para el AMBA y el principal cambio previsto será el fuerte ascenso de las temperaturas.

Las condiciones podrían modificarse con el correr de los días, por lo que será clave seguir las próximas actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

En pocas palabras

  • Recuperación térmica: El termómetro subirá gradualmente hasta alcanzar máximas de 24 °C en el AMBA.
  • Aumento de humedad: El incremento de temperaturas vendrá acompañado de mayor humedad y nubosidad.
  • Lluvias aisladas: Hay un 10% de probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas entre el domingo y el lunes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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