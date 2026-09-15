Clima en Buenos Aires: cuándo vuelve el calor y qué día podrían regresar las lluvias

Buen tiempo en gran parte del país



Condiciones estables en casi todo el territorio nacional, aunque se registra algo de nubosidad en la franja central y sectores de Patagonia.



Durante la tarde, el avance de un frente frío puede generar algunos chaparrones en la costa bonaerense pic.twitter.com/44zhlfWjm4 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 15, 2026

La inestabilidad podría extenderse durante la madrugada y la mañana del lunes, nuevamente con un 10% de posibilidades de precipitaciones. El panorama todavía puede modificarse con las próximas actualizaciones del pronóstico, especialmente por el aumento de la humedad y la nubosidad previsto para el final del fin de semana.

Fuerte aumento de la temperatura: cuándo hará 24 °C

El cambio más marcado de los próximos días estará relacionado con las temperaturas. El domingo será la jornada más cálida del pronóstico, con una mínima de 14 °C y una máxima que llegará a los 24 °C.

El ascenso será progresivo. El miércoles comenzará con apenas 7 °C y alcanzará los 15 °C durante la tarde, mientras que el jueves la máxima ya llegará a los 20 °C. Para el viernes se esperan 21 °C y el sábado el termómetro podría alcanzar los 23 °C, antes del pico previsto para el domingo.

Qué pasará con el clima después del fin de semana

Después de alcanzar los 24 °C, el lunes se espera una leve disminución de la temperatura, aunque sin un regreso inmediato del frío. La mínima será de 17 °C y la máxima de 21 °C, con cielo nublado durante buena parte de la jornada. Las bajas probabilidades de lluvia se concentrarán durante la madrugada y la mañana.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte de tormentas. (Foto: NA)

El escenario marcará una transición hacia condiciones más húmedas, nubladas y variables, después del fuerte aumento térmico de los días anteriores.

Pronóstico del tiempo en el AMBA para los próximos días

Miércoles: mínima de 7 °C y máxima de 15 °C, con cielo algo nublado.

Jueves: mínima de 10 °C y máxima de 20 °C, con cielo algo nublado.

Viernes: mínima de 13 °C y máxima de 21 °C, con cielo parcialmente nublado.

Sábado: mínima de 15 °C y máxima de 23 °C, con cielo parcialmente nublado.

Domingo: mínima de 14 °C y máxima de 24 °C, con cielo mayormente nublado y 10% de probabilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche.

Lunes: mínima de 17 °C y máxima de 21 °C, con cielo nublado y 10% de probabilidades de lluvia durante la madrugada y la mañana.

Por qué podría aumentar la inestabilidad en Buenos Aires

El aumento de las temperaturas coincidirá con una mayor presencia de humedad y nubosidad hacia el cierre del fin de semana. Estas condiciones favorecerán un escenario algo más inestable entre el domingo y el lunes.

Por ahora, sin embargo, las probabilidades de precipitaciones se mantienen en apenas el 10%. Por ese motivo, no hay un temporal confirmado para el AMBA y el principal cambio previsto será el fuerte ascenso de las temperaturas.

Las condiciones podrían modificarse con el correr de los días, por lo que será clave seguir las próximas actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.