Actualidad
ANMAT
Alerta

ANMAT: ordenan retirar de modo urgente este desodorante de todos los comercios del país

La medida se formalizó mediante la disposición 6780/2025, en la que se informó que el producto no cumple con las normativas vigentes y que no se puede garantizar su seguridad.

Ordenan retirar de modo urgente este desodorante de todos los comercios (Foto: archivo).
La medida se formalizó mediante la disposición 6780/2025, en la que se explica que el producto no cumple con las normativas vigentes y no se puede garantizar su seguridad.

Los motivos detrás de la prohibición

Desde la ANMAT señalaron que el repelente no se encuentra inscripto en la base oficial del organismo. Además, el número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) que figuraba en el envase correspondía a otra firma.

“El producto no se encuentra inscripto ante esta Administración Nacional, y el número de RNE indicado en el rótulo corresponde a la firma Axel Química S.R.L., que declaró en su denuncia que no elabora el producto referido”, detalla el comunicado oficial.

Este hallazgo fue el primer indicio de que el producto estaba circulando por fuera de los controles obligatorios.

Desodorante_perros

Más irregularidades detectadas

La investigación de la ANMAT también puso el foco en la empresa “S2i - Soluciones Integrales e Ingeniería en Sanidad”, vinculada en la comercialización del producto.

El organismo indicó que no se pudo acceder al sitio web de la firma ni encontrar datos de contacto válidos. Esto refuerza la sospecha de que la empresa no estaba en condiciones de respaldar la venta del repelente y desodorante para mascotas.

Qué producto prohibió la Anmat

La disposición establece la prohibición en todo el país de:

  • Repelente y desodorante para perros y gatos. Elimina restos y borra donde el perro hacía pis. Desodoriza y desinfecta las superficies, marca “Chau Pis”.

La medida afecta a todos los lotes del producto y alcanza a su elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad, tanto en comercios físicos como en plataformas de venta online.

