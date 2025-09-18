ANMAT: ordenan retirar de modo urgente este desodorante de todos los comercios del país

Este hallazgo fue el primer indicio de que el producto estaba circulando por fuera de los controles obligatorios.

Más irregularidades detectadas

La investigación de la ANMAT también puso el foco en la empresa “S2i - Soluciones Integrales e Ingeniería en Sanidad”, vinculada en la comercialización del producto.

El organismo indicó que no se pudo acceder al sitio web de la firma ni encontrar datos de contacto válidos. Esto refuerza la sospecha de que la empresa no estaba en condiciones de respaldar la venta del repelente y desodorante para mascotas.

Qué producto prohibió la Anmat

La disposición establece la prohibición en todo el país de:

Repelente y desodorante para perros y gatos. Elimina restos y borra donde el perro hacía pis. Desodoriza y desinfecta las superficies, marca “Chau Pis”.

La medida afecta a todos los lotes del producto y alcanza a su elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad, tanto en comercios físicos como en plataformas de venta online.