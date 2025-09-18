El brutal e inesperado accidente de un nene de 8 años en una cancha de fútbol que lo tiene luchando por su vida

El niño permanece bajo monitoreo permanente para evaluar su evolución en las próximas horas.

De acuerdo con los testigos del hecho, el menor participaba de un encuentro recreativo cuando, por motivos que aún se intentan esclarecer, la estructura metálica del arco se desplomó repentinamente y lo golpeó en la cabeza.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si la instalación presentaba fallas en su estructura o carecía de anclajes que garantizaran la seguridad de los niños que utilizaban el predio.

Tragedia en Córdoba: muerte súbita en plena clase de educación física

Mientras tanto, en Córdoba se produjo otro episodio que generó conmoción. Un adolescente de 13 años murió este martes en la ciudad de Villa Carlos Paz luego de descompensarse en plena clase de educación física.

El hecho ocurrió en una plaza del barrio Los Eucaliptos, ubicada en la intersección de las calles Azopardo y Kant. Según confirmaron fuentes policiales, el joven —alumno del Ipem Arturo Illia de Punilla— se encontraba realizando actividades junto a sus compañeros y docentes cuando se desplomó de forma repentina.

Una profesora que estaba en el lugar le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del servicio de emergencias, que lo trasladó de urgencia al Hospital Municipal Gumersindo Sayago. Lamentablemente, los médicos no pudieron revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento poco después del ingreso.

La Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, tomó intervención en el caso para investigar las circunstancias que rodearon la muerte. Se ordenó la realización de una autopsia que determinará la causa exacta del deceso, aunque las primeras hipótesis apuntan a una posible muerte súbita.