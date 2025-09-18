En vivo Radio La Red
El brutal e inesperado accidente de un nene de 8 años en una cancha de fútbol que lo tiene luchando por su vida

El último parte emitido indicó que el menor no ha presentado mejorías en las últimas horas. Se inició una investigación para establecer en qué condiciones se encontraba el predio donde ocurrió el accidente.

La comunidad de Gobernador Crespo, en el norte de la provincia de Santa Fe, atraviesa horas de profunda angustia. Un niño de 8 años resultó gravemente herido el último sábado cuando la estructura de un arco de fútbol cayó sobre su cabeza mientras jugaba en un predio deportivo.

El impacto fue tan fuerte que debió ser asistido de inmediato y trasladado al hospital local donde recibió las primeras atenciones. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, en la capital santafesina, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva.

Fuentes médicas informaron que el pequeño ingresó con un cuadro de traumatismo craneoencefálico grave, por lo que fue intubado y conectado a asistencia respiratoria mecánica. “Su estado es crítico y el pronóstico es reservado”, confirmaron voceros del hospital.

El niño permanece bajo monitoreo permanente para evaluar su evolución en las próximas horas.

De acuerdo con los testigos del hecho, el menor participaba de un encuentro recreativo cuando, por motivos que aún se intentan esclarecer, la estructura metálica del arco se desplomó repentinamente y lo golpeó en la cabeza.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si la instalación presentaba fallas en su estructura o carecía de anclajes que garantizaran la seguridad de los niños que utilizaban el predio.

Tragedia en Córdoba: muerte súbita en plena clase de educación física

Mientras tanto, en Córdoba se produjo otro episodio que generó conmoción. Un adolescente de 13 años murió este martes en la ciudad de Villa Carlos Paz luego de descompensarse en plena clase de educación física.

El hecho ocurrió en una plaza del barrio Los Eucaliptos, ubicada en la intersección de las calles Azopardo y Kant. Según confirmaron fuentes policiales, el joven —alumno del Ipem Arturo Illia de Punilla— se encontraba realizando actividades junto a sus compañeros y docentes cuando se desplomó de forma repentina.

Una profesora que estaba en el lugar le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del servicio de emergencias, que lo trasladó de urgencia al Hospital Municipal Gumersindo Sayago. Lamentablemente, los médicos no pudieron revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento poco después del ingreso.

La Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, tomó intervención en el caso para investigar las circunstancias que rodearon la muerte. Se ordenó la realización de una autopsia que determinará la causa exacta del deceso, aunque las primeras hipótesis apuntan a una posible muerte súbita.

