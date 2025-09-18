En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

Colapinto vuelve a Bakú: el recuerdo de su gran actuación y el análisis de su futuro en la F1

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Azerbaiyán con la experiencia de sus primeros puntos en la Fórmula 1, pero con Alpine sabe que el desafío será mayor. ¿Qué dijo?

Tras un decepcionante Gran Premio de Italia, donde finalizó 17°, Franco Colapinto llega a Bakú con sensaciones positivas. Allí, el argentino sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1 y alcanzó la Q3 por primera y única vez con Williams. “Me pone contento volver acá, me trae buenos recuerdos. Sumé mis primeros puntos, fue mi primera Q3”, explicó desde el paddock.

image

El pilarense destacó que aquel fin de semana fue un verdadero desafío, considerando que era apenas su segunda carrera en un circuito callejero, uno de los más difíciles del calendario. Su octava posición final fue posible, en parte, gracias a un accidente entre Sergio Pérez y Carlos Sainz en las últimas vueltas, que le permitió escalar posiciones.

Qué hace que Bakú sea un circuito tan complejo

Colapinto describió las claves para manejar en Bakú: “Lo importante es la confianza. Al no tener margen de error ni escapatoria, hay que tener la certeza de que el auto hará lo que querés. Ese feeling permite pasar cerca de las barreras sin sentir que estás en un callejero, sino en un circuito normal. Eso es lo más importante”.

Sin embargo, reconoció que la adaptación a Alpine le ha costado más: “Hay que ir de menos a más, progresando. Este año el auto me está costando más tener confianza, pero trataremos de dar lo mejor y buscar cada detalle para acercarnos al rendimiento que queremos”. Destacó que las largas rectas del trazado representan un desafío adicional, considerando que la unidad de potencia del Alpine no es la más competitiva.

Cómo está Colapinto con Alpine y su futuro en F1

El argentino mostró cautela respecto a su continuidad en Alpine, especialmente después de que Pierre Gasly renovara su contrato hasta 2028. “No se puede controlar lo que pasa alrededor. Ese ruido externo no me está influyendo, pero hay que saber controlarlo”.

Colapinto señaló que su enfoque está en mejorar con su equipo y consolidar la confianza en el auto. “Estoy contento con la mejora que he logrado con mis ingenieros y el resto del equipo. Sabemos que el rendimiento es complicado, algunos circuitos somos competitivos, en otros nos falta ritmo”, agregó.

Sobre su relación con Flavio Briatore y la evaluación de su rendimiento, prefirió mantenerse al margen: “No me corresponde decidir. Estoy contento donde estoy ahora, más que antes, y estoy logrando prácticamente todos los objetivos personales que tenía desde el principio”.

¿Cuándo y cómo será el fin de semana en Bakú?

Colapinto y Alpine iniciarán la acción en Bakú este viernes con la primera tanda de entrenamientos libres desde las 5.30 (hora argentina), seguida de la segunda a las 9. El sábado concluirán los entrenamientos y se disputará la clasificación a las 9. La carrera se correrá el domingo a las 8, en lo que será otro desafío para el argentino en uno de los circuitos más exigentes de la Fórmula 1.

