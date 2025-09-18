Colapinto vuelve a Bakú: el recuerdo de su gran actuación y el análisis de su futuro en la F1

Sin embargo, reconoció que la adaptación a Alpine le ha costado más: “Hay que ir de menos a más, progresando. Este año el auto me está costando más tener confianza, pero trataremos de dar lo mejor y buscar cada detalle para acercarnos al rendimiento que queremos”. Destacó que las largas rectas del trazado representan un desafío adicional, considerando que la unidad de potencia del Alpine no es la más competitiva.

Cómo está Colapinto con Alpine y su futuro en F1

El argentino mostró cautela respecto a su continuidad en Alpine, especialmente después de que Pierre Gasly renovara su contrato hasta 2028. “No se puede controlar lo que pasa alrededor. Ese ruido externo no me está influyendo, pero hay que saber controlarlo”.

Colapinto señaló que su enfoque está en mejorar con su equipo y consolidar la confianza en el auto. “Estoy contento con la mejora que he logrado con mis ingenieros y el resto del equipo. Sabemos que el rendimiento es complicado, algunos circuitos somos competitivos, en otros nos falta ritmo”, agregó.

Sobre su relación con Flavio Briatore y la evaluación de su rendimiento, prefirió mantenerse al margen: “No me corresponde decidir. Estoy contento donde estoy ahora, más que antes, y estoy logrando prácticamente todos los objetivos personales que tenía desde el principio”.

¿Cuándo y cómo será el fin de semana en Bakú?

Colapinto y Alpine iniciarán la acción en Bakú este viernes con la primera tanda de entrenamientos libres desde las 5.30 (hora argentina), seguida de la segunda a las 9. El sábado concluirán los entrenamientos y se disputará la clasificación a las 9. La carrera se correrá el domingo a las 8, en lo que será otro desafío para el argentino en uno de los circuitos más exigentes de la Fórmula 1.