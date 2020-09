Apedrearon el hospital donde trabaja en Salta y decidió renunciar: "Hoy fue una piedra, pasado será una bala"

"Hoy viví uno de los días más triste de mi vida como profesional, hoy sentí el peso de esta maldita pandemia", dijo el médico (Foto: captura de TV).

"Tengo miedo de volver a esa guardia, hoy fue una piedra, mañana será un puñal y pasado será una bala. Esto no es una residencia y hoy estamos de tapahuecos", expresó el médico Daniel Gatica, quien renunció a la guardia donde trabaja en Orán, Salta, luego de ser agredido a piedrazos por familiares de un paciente que murió por coronavirus.

La guardia del Hospital San Vicente de Paul fue atacada durante la tarde del sábado, provocando destrozos y roturas de vidrios. Tras esa situación, Gatica -médico residente- presentó la renuncia y escribió una carta donde enumeró un sinfín de situaciones lamentables que vivió en la institución.

"Hoy viví uno de los días más triste de mi vida como profesional, hoy sentí el peso de esta maldita pandemia. Hoy 13 septiembre dije 'Basta, basta', fueron 12 días de puro estrés de solo dar malas noticias, de tener que estar en todos lados, de no dormir, de comer lo que venga, de no tomar agua por horas y horas, de no poder ir al baño", escribió Gatica.

"Me cansé de atar con alambre, de hacer lo imposible, de seguir protocolos que sabemos que no sirven, de tener que elegir a quién dar una cama y a quién darle un tubo de oxígeno y una camilla o una silla", indicó en su descargo, a la vez que reclama que les paguen a los médicos residentes.