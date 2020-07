Asexual: cuando no tenés ganas de tener relaciones sexuales

La asexualidad como orientación sexual y una nueva forma de relacionarse.

Ser asexual es considerado una orientación sexual y no una elección. A diferencia, por ejemplo, de aquellos que deciden no tener relaciones sexuales para evitar un embarazo o por alguna cuestión religiosa la asexualidad ocurre cuando una persona experimenta poca o nula atracción sexual hacia otra persona del mismo u opuesto sexo.

Al presente se estima que el 1% de la población es asexual según un estudio británico. Hasta el 2004, fecha en el cual se realizó la investigación, la asexualidad era un término que estaba reservado para describir patrones reproductivos de los organismos unicelulares.

Gracias a la continuidad de los estudios tanto de carácter científicos, como sexologos y psicológicos la asexualidad se fue abriendo paso hasta consagrarse como una nueva orientación sexual. Y, aún continúa la búsqueda para lograr entendimiento y aceptación social.

Qué es el deseo sexual

Es la capacidad de sentirse atraído por otra persona y establecer un acercamiento íntimo. La falta o ausencia del mismo que puede ocurrir tanto en hombres como es mujeres, puede definiserse como una ortientacion asexual.

Cabe destacar que, las personas consideradas asexuales pueden no sentir atracción por otro pero sí practicar la autosexualidad o la masturbacion. De este modo, quedan satisfechos y no necesitan involucrar a otra persona que no sean ellos mismos.

A nivel cultural, existen varios personajes tales como Sheldon Cooper de la serie televisiva The Big Bang Theory o Sherlock Holmes una serie inglesa sobre las historias del detective Arthur Conan Doyle que se muestran como personas totalmente asexuales quienes ven el sexo como necesidades fisiológicas meramente sociales de la cual ellos no forman parte.

Asexualidad en pareja

En el caso de una persona asexual que tiene pareja y se relaciona sexualmente puede llegar a sentir placer no por el hecho de disfrutarlo en sí mismo sino porque experimentan lo que siente el otro, logran conectarse emocionalmente con su pareja, piensan que están haciendo deporte, entre otras opciones.

Cuando un asexual forma una pareja suele establecer diversos criterios:

Algunos deciden negociar con su par la frecuencia de las relaciones, cómo se realizará el acto y en qué condiciones.

Otros prefieren que su pareja se acueste con otras personas para que cubra sus necesidades.

Por último, hay algunos asexuales que prefieren directamente no tener pareja a menos que el otro también sea asexual.

Tipos de asexualidades

Existen dos tipos:

Gris asexualidad: este tipo abarca a los pacientes que experimentaron atracción sexual alguna vez pero de muy bajo impulso. El mismo no llega a trasladarse a la práctica o sucedió en pocas ocasiones.

Demisexualidad: se da en personas que no experimentan ningún tipo de atracción sexual por otra persona salvo que conformen un fuerte vínculo emocional. En el caso de encontrar amor, pueden llegar a sentir atracción y practicar una vida sexual activa. Este tipo de atracción sexual es llamada secundaría ya que la persona es asexual temporalmente hasta que llega alguien correcto o adecuado.

Opinión profesional

“La sexualidad incluye a todas las personas que no sienten nunca atracción sexual o solo son capaces de sentirla en condiciones muy determinadas, con poca frecuencia” explica Pablo Ortiz, de la Asexual Community España (ACEs) y la Asexual Visibility and Education Network (AVEN).

Por otro lado, el doctor Héctor Galván, director clínico del Instituto de Madrid de Psicología y Sexología explica que “No tienen ningún interés en mantener relaciones sexuales con los demás, no necesitan la práctica sexual, ni con personas del sexo contrario ni con las de su mismo sexo”.

Muchas personas asexuales deciden acudir a un psicólogo para comprender mejor que sienten y que les ocurre a nivel físico. Además aún la Organización Mundial de la Salud no mostró ningún estudio ni artículo sobre el tema lo cual hace que, para la institución, el término Asexual no sea aceptado como una nueva orientación.

La falta de información y la ausencia de capacidad para identificar lo que está ocurriendo (sobre todo en adolescentes) hace que la sociedad no comprenda esta condición, muchas veces llegando inclusive a la discriminación en sí misma.

Bandera de la asexualidad

La bandera de la asexualidad tiene cuatro bandas horizontales de colores negro, gris blanco y morado. La misma fue creada en agosto del 2010 con el fin de construir un símbolo que represente a la comunidad AVEN (Asexual Visibility and Education Network) y logre darles visibilidad.

A partir del año siguiente, la comunidad sexual se caracterizó por participar en distintos despides de orgullo logrando gran presencia en marchas de San Francisco, Londres Estocolmo entre otros.

Semana de la conciencia asexual

Desde el 23 al 29 de octubre se celebra la semana de la conciencia asexual que pretende naturalizar la aceptación, educar y dar a conocer este tipo de orientación. Las acciones del evento tiene lugar dentro y fuera de internet ambos fundados por la activista Sara Beth Brooks como una campaña que tiene el fin de expandirse a nivel internacional.